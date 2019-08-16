Одного з нападників на нардепа Купрія вже затримали



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Нападником виявився 23-річний росіянин, який має посвідку на тимчасове проживання в Україні

Правоохоронці знайшли автомобіль, на якому після нападу на Купрія зникли зловмисники

Правоохоронці Київщини в п’ятницю, 16 серпня, затримала одного з нападників на народного депутата Віталія Купрія у Гостомелі.

Про це повідомляє пресслужба поліція Київської області.

«За кілька годин працівники поліції оперативно розшукали та затримали одного з нападників у порядку ст. 208 КПК України. Зловмисником виявився 23-річний житель іншої держави (Росії. – Ред.), який має посвідку на тимчасове проживання в Україні», - заявили в поліції.

Повідомляється, що також правоохоронці знайшли автомобіль, на якому зникли нападники. Машину з іноземною реєстрацією вилучено у якості речового доказу.

Працівники поліції встановлюють усі обставини нападу та мотиви правопорушення.

За фактом нападу на народного депутата відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

Як повідомлялось, сьогодні, 16 серпня, близько 10 години у Гостомелі невідомі напали на народного депутата та зникли на автомобілі.

Правоохоронці не називали ім'я потерпілого. Водночас позафракційний депутат Віталій Купрій повідомив у Facebook про те, що на нього сьогодні напали.