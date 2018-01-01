Оглядове колесо на Контрактовій площі працюватиме до лютого

Містечко розваг на столичному Подолі продовжить свою роботу до 18 лютого

Зважаючи на позитивні відгуки киян та гостей столиці щодо роботи новорічних локацій на Контрактовій площі, прийняте рішення щодо продовження роботи деяких з них. Про це інформує прес-служба Подільської РДА, повідомляє «Главком». «Оскільки Контрактова площа тільки перший рік як стала пішохідною, хотілося, щоб зимовий відпочинок



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Містечко розваг на столичному Подолі продовжить свою роботу до 18 лютого

Зважаючи на позитивні відгуки киян та гостей столиці щодо роботи новорічних локацій на Контрактовій площі, прийняте рішення щодо продовження роботи деяких з них.

Про це інформує прес-служба Подільської РДА, повідомляє «Главком».

«Оскільки Контрактова площа тільки перший рік як стала пішохідною, хотілося, щоб зимовий відпочинок містян, котрі її відвідають, був різноманітним та задовольняв смаки як дорослих, так і малечу. Після проведення цьогорічних новорічно-різвяних свят ми зробили висновки та врахуємо всі побажання киян. У 2018 році ми продовжуємо роботу над перетворенням Контрактової в сучасний культурно-туристичний простір і вже навесні тут відбудуться традиційні ярмарки від українських виробників, фестивалі та багато цікавих подій», - зауважив голова Подільської райдержадміністрації Валентин Мондриївський.

Також він додав, що в межах виконання реконструкції Контрактової площі наразі поліцією узгоджується нова схема дорожнього руху, яка запрацює навесні; завершуються роботи з реконструкції зовнішнього освітлення на вулиці Сагайдачного в частині демонтажу всіх електричних «розтяжок», що перетинають вулицю; триває робота й над проектом реконструкції вулиць Покровської та Андріївської.

Так, насолодитися катанням на ковзанах та краєвидами Старого Подолу з оглядового колеса всі охочі матимуть можливість до 18 лютого 2018 року. Також оновлять атракціони для маленьких відвідувачів. Робота новорічних локацій завершиться веселим та добрим святом Масляної. У 2018 році Масляний тиждень починається 12 лютого і закінчиться ввечері 18 лютого.