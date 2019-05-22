Оголошено підозру працівниці «Укрпошти» за привласнення 1,2 млн грн



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Підозрюваній обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із визначенням розміру застави у сумі 150 тисяч грн

Прокуратурою Київської області повідомлено про підозру колишній працівниці ПАТ «Укрпошта» у привласненні 1,2 млн грн. Про це повідомила прес-служба прокуратури.

«Прокуратурою області повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 191, а саме у привласненні та розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому повторно, колишньому головному бухгалтеру одного з регіональних Центрів поштового зв’язку ПАТ «Укрпошта», - йдеться в повідомленні.

«У ході досудового розслідування установлено, що підозрювана, діючи умисно, з корисливих мотивів, маючи умисел на привласнення грошових коштів ПАТ «Укрпошта» з жовтня 2010 року по вересень 2017 року, використовуючи програмне забезпечення для проведення безготівкових розрахунків по банківських операціях АТ «Ощадбанк» «КлієнтБанк», що було встановлено на її персональному робочому комп’ютері, перераховувала з рахунків ПАТ «Укрпошта» на розрахункові рахунки, які належали їй та її близьким родичам, грошові кошти в різних сумах, якими в подальшому розпоряджалася на власний розсуд», - розповіли в прокуратурі.

Встановлено, що за вказаний період часу бухгалтер привласнила та розтратила понад 1,2 млн грн, які належали ПАТ «Укрпошта».

Зазначається, що зловмисниця довгий час переховувалась від органів досудового розслідування, у зв’язку з чим її було оголошено у розшук. Правоохоронними органами вказану громадянку затримано, їй повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із визначенням розміру застави у сумі 150 тисяч грн.

Досудове розслідування триває.