Оголошено вулиці, де буде обмежено рух транспорту під час фіналу Ліги чемпіонів (список)

Обмеження вводяться на окремих ділянках вулично-дорожньої мережі міста у 1,5-кілометровій зоні навколо НСК «Олімпійський»

У рамках підготовки до проведення у Києві фінальних матчів Ліги чемпіонів УЄФА та Ліги чемпіонів УЄФА серед жінок сезону 2017-2018 розроблено концепцію мобільності з урахуванням рекомендацій та вимог УЄФА та Федерації футболу України, а також Управління державної охорони України. Підписано відповідне розпорядження КМДА, повідомляє прес-служба



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НСК «Олімпійський»

Обмеження вводяться на окремих ділянках вулично-дорожньої мережі міста у 1,5-кілометровій зоні навколо НСК «Олімпійський»

У рамках підготовки до проведення у Києві фінальних матчів Ліги чемпіонів УЄФА та Ліги чемпіонів УЄФА серед жінок сезону 2017-2018 розроблено концепцію мобільності з урахуванням рекомендацій та вимог УЄФА та Федерації футболу України, а також Управління державної охорони України. Підписано відповідне розпорядження КМДА, повідомляє прес-служба адміністрації.

Зокрема, буде тимчасово змінено організацію дорожнього руху шляхом заборони чи обмеження руху транспорту на окремих ділянках вулично-дорожньої мережі міста у 1,5-кілометровій зоні навколо НСК «Олімпійський» та інших локацій спортивних подій.

Відповідним розпорядженням КМДА також затверджено заходи, спрямовані на створення комфортних і безпечних умов для всіх учасників дорожнього руху під час підготовки та проведення фінальних матчів.

Так, для розмежування автомобільних та пішохідних потоків на підʼїзді до НСК «Олімпійський» тимчасово встановлять напрямну огорожу. Комунальним підприємствам «Київський метрополітен» і «Київпастранс» у дні проведення матчів доручено збільшити кількість рухомого складу пасажирського транспорту, звернувши особливу увагу на маршрути, шляхи слідування яких пролягають поруч із НСК «Олімпійський».

Крім того, у ніч із 26 на 27 травня роботу міського пасажирського транспорту продовжать на 3 години, організувавши перевезення існуючими маршрутами міського наземного пасажирського транспорту, які проходять біля станцій столичного метро (після проходження його останніх потягів).

Перелік окремих ділянок вулиць, на яких забороняється та обмежується рух транспортних засобів під час підготовки та проведення фінальних матчів Ліги чемпіонів УЄФА та Ліги чемпіонів УЄФА серед жінок сезону 2017-2018

№ Адреса Заборона/обмеження руху транспортних засобів Дата та години заборони/обмеження руху транспортних засобів 1. Вул. Хрещатик (від вул. Архітектора Городецького до вул. Богдана Хмельницького) Заборона 3 12.05.2018 до 31.05.2018 цілодобово 2. Вул. Хрещатик (від вул. Богдана Хмельницького до Бессарабської площі) Заборона 25.05.2018 з 20:00 до 06:00 27.05.2018 3. Вул. Архітектора Городецького (від вул. Заньковецької до вул. Хрещатик) Обмеження 3 12.05.2018 до 31.05.2018 цілодобово Заборона 25.05.2018 з 20:00 до 06:00 27.05.2018 4. Вул. Прорізна (від вул. Пушкінської до вул. Хрещатик) Обмеження 3 12.05.2018 до 31.05.2018 цілодобово 5. Бессарабська площа Заборона 25.05.2018 з 20:00 до 06:00 27.05.2018 6. Б-р Тараса Шевченка (від вул. Пушкінської до Бессарабської площі) Обмеження 25.05.2018 з 20:00 до 06:00 27.05.2018 7. Вул. Богдана Хмельницького (від вул. Пушкінської до вул. Хрещатик) Обмеження 25.05.2018 з 20:00 до 06:00 27.05.2018 8. Вул. Володимирська (від вул. Льва Толстого до б-ру Тараса Шевченка) Заборона 25.05.2018 з 20:00 до 06:00 27.05.2018 9. Вул. Терещенківська (від б-ру Тараса Шевченка до вул. Льва Толстого) Заборона 25.05.2018 з 20:00 до 06:00 27.05.2018 10. Вул. Льва Толстого (від вул. Терещенківської до площі Льва Толстого) Заборона 25.05.2018 з 20:00 до 06.00 27.05.2018 11. Площа Льва Толстого Заборона 25.05.2018 з 20:00 до 06.00 27.05.2018 12. Вул. Велика Васильківська (від Бессарабської площі до вул. Тверської) Заборона 25.05.2018 з 20:00 до 06:00 27.05.2018 13. Вул. Велика Васильківська (від вул. Ковпака до вул. Тверської) Обмеження 25.05.2018 з 20:00 до 06:00 27.05.2018 14. Вул. Жилянська (від вул. Антоновича до вул. Шота Руставелі) Заборона 25.05.2018 з 20:00 до 06:00 27.05.2018 15. Вул. Шота Руставелі (від вул. Жилянської до вул. Басейної) Заборона 25.05.2018 з 20:00 до 06:00 27.05.2018 16. Вул. Рогнідинська (від вул. Великої Васильківської до вул. Еспланадної) Заборона 25.05.2018 з 20:00 до 06:00 27.05.2018 17. Вул. Еспланадна (від вул. Басейної до вул. Саксаганського) Заборона 25.05.2018 з 20:00 до 06:00 27.05.2018 18. Вул. Саксаганського (від вул. Великої Васильківської до вул. Еспланадної) Заборона 25.05.2018 з 20:00 до 06:00 27.05.2018 19. Вул. Фізкультури (від вул. Антоновича до НСК «Олімпійський») Заборона 25.05.2018 з 20:00 до 06:00 27.05.2018 20. Вул. Ділова (від вул. Антоновича до вул. Василя Тютюнника) Заборона 25.05.2018 з 20:00 до 06:00 27.05.2018 21. Вул. Івана Федорова (від вул. Антоновича до вул. Василя Тютюнника) Заборона 25.05.2018 з 20:00 до 06:00 27.05.2018 22. Вул. Василя Тютюнника (від вул. Євгена Коновальця до вул. Ділової) Обмеження 25.05.2018 з 20:00 до 06:00 27.05.2018 23. Вул. Володимиро-Либідська (від вул. Антоновича до вул. Великої Васильківської) Заборона 25.05.2018 з 20:00 до 06:00 27.05.2018 24. Вул. Німецька (від вул. Антоновича до вул. Предславинської) Заборона 25.05.2018 з 20:00 до 06:00 27.05.2018 25. Вул. Тверська (від вул. Антоновича до вул. Великої Васильківської) Заборона 25.05.2018 з 20:00 до 06:00 27.05.2018 26. Вул. Предславинська (від вул. Тверської до вул. Івана Федорова) Заборона 25.05.2018 з 20:00 до 06:00 27.05.2018 27. Вул. Євгена Коновальця (від вул. Михайла Задніпровського до вул. Предславинської) Обмеження 25.05.2018 з 20:00 до 06:00 27.05.2018 28. Вул. Євгена Коновальця (від вул. Предславинської до вул. Великої Васильківської) Заборона 25.05.2018 з 20:00 до 06:00 27.05.2018 29. Вул. Михайла Задніпровського (від б-ру Лесі Українки до вул. Євгена Коновальця) Обмеження 25.05.2018 з 20:00 до 06:00 27.05.2018 ЗО. Б-р Лесі Українки (від вул. Госпітальної до вул. Новогоспітальної) Заборона 25.05.2018 з 20:00 до 06:00 27.05.2018 31. Б-р Лесі Українки (від вул. Євгена Коновальця до вул. Новогоспітальної) Обмеження 25.05.2018 з 20:00 до 06:00 27.05.2018 32. Вул. Госпітальна (від б-ру Лесі Українки до Госпітального провулку) Обмеження 3 27.04.2018 до 10.06.2018 цілодобово 33. Пров. Госпітальний (від вул. Госпітальної до пров. Лабораторного) Обмеження 3 27.04.2018 до 10.06.2018 цілодобово 34. Пров. Лабораторний (від пров. Госпітального до вул. Василя Тютюнника) Обмеження 3 27.04.2018 до 10.06.2018 цілодобово 35. Вул. Лабораторна (від вул. Василя Тютюнника до тупика) Обмеження 3 27.04.2018 до 10.06.2018 цілодобово 36. Вул. Літня (від пров. Лабораторного до вул. Євгена Коновальця) Обмеження 3 27.04.2018 до 10.06.2018 цілодобово 37. Вул. Богдана Хмельницького (парна сторона від вул. Хрещатик до вул. Пушкінської) Обмеження 3 23.05.2018 до 26.05.2018 цілодобово 38. Паркова дорога «заїзна кишеня» Заборона 3 21.05.2018 до 25.05.2018 цілодобово 39. Площа навпроти квиткових кас НСК «Олімпійський» між вул. Еспланадною та вул. Саксаганського Обмеження 27.04.2018 з 08:00 до 00:00 01.06.2018

Нагадаємо, 3 травня на засіданні Організаційного комітету з підготовки та проведення в Україні фінальних матчів Ліги чемпіонів 2018 року з футболу було оголошено, що Україна повністю готова до проведення фінальних матчів Ліги чемпіонів.