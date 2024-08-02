Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Тендер на відбудову «Охматдиту» буде скасовано: Ляшко розповів деталі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Тендер на відбудову «Охматдиту» буде скасовано: Ляшко розповів деталі
8 липня Російська Федерація завдала ракетного удару по «Охматдиту»
фото: Михайло Глуховський/glavcom.ua

Новий тендер на відбудову дитячої лікарні проводитимуть на Prozorro

Тендер на відбудову дитячої лікарні «Охматдит», яку атакували ракетами окупанти, буде скасовано. Натомість його проведуть заново. Про це на пресконференції заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Як зазначив очільник міністерства, тендер на відбудову дитячої лікарні проводитимуть на Prozorro протягом 7–16 днів.

Кошти, які були зібрані на БФ «Охматдит», будуть перераховані на казначейський рахунок лікарні. На благодійний рахунок безпосередньо закладу «Охматдит» надійшло 312 млн грн, на благодійний фонд «Охматдиту» – 378 млн грн, 320 млн грн зібрали через платформу United24, ще 100 млн грн виділив уряд з резервного фонду

Так, кожне рішення контролюватиме наглядова рада, до якої ввійдуть представники МОЗ, адміністрації «Охматдиту» та шість благодійників, які пожертвували найбільшу суму на відновлення.

Як повідомлялося, «Благодійний фонд «Охматдит» визначився із переможцем тендеру на ремонт корпусу лікарні, який зазнав пошкоджень від ракетного удару 8 липня. Ним стало ТОВ «Буд-Технолоджі». Видання «Наші гроші» опублікувало журналістське розслідування про завищені ціни цього підрядника.

Нагадаємо, 8 липня Російська Федерація завдала масштабного ракетного удару по місту Київ. Одна із запущених ракет влучила по столичній дитячій лікарні «Охматдит». Там було повністю зруйновано один з корпусів лікарні, та пошкоджено декілька будівель. Також було відомо про двох загиблих в день удару. Пізніше стало відомо, що в реанімації померла дитина, яка перебувала в «Охматдиті» після операції.

Також повідомлялося, що у момент російського ракетного обстрілу дитячої лікарні «Охматдит» у Києві в ній перебували й пацієнти з Молдови, одній дитині в цей час якраз робили операцію. 

Читайте також:

Теги: Міністерство охорони здоров'я Охматдит ProZorro тендер обстріл Віктор Ляшко

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Дитяча лікарня «Охматдит» після влучання російської ракети
Ось для чого вони насправді стріляли в «Охматдит»
10 липня, 06:50
«Охматдит» було уражено за допомогою крилатої ракети повітряного базування Х-101, яка діяла у штатному режимі без впливу засобів ППО та РЕБ
Прямий удар по дитячій лікарні
9 липня, 16:43
Вона наголосила, що неприпустимо підтримувати митців, що працюють у країні агресора, зокрема після ракетного удару по дитячій лікарні
«Припиніть це толерувати»: акторка «Спіймати Кайдаша» емоційно звернулась до українців після атаки на «Охматдит»
9 липня, 17:09
Росіяни 8 липня атакували ракетами дитячу лікарню «Охматдит»
Хто обстріляв «Охматдит». Розслідувачі ідентифікували російських злочинців
9 липня, 17:09
Дитяча медустанова потребує колосальних вкладень для заміни обладнання, що було знищене
«Охматдит» отримає 1 млн грн на відновлення від мецената Парамонова та SMK Group Волонтерська ініціатива
9 липня, 14:03
Росіяни 8 липня атакували ракетами дитячу лікарню «Охматдит»
Удар по «Охматдиту». Пілот РФ передав українській розвідці службові документи
11 липня, 16:50
Петер Мадяр біля стіни пам’яті про полеглих бійців. Київ, Михайлівський собор, 11 липня 2024 року
До Києва прибув лідер угорської опозиції Петер Мадяр (фото)
11 липня, 11:20
Котику шукають господарів
У Києві врятували кота, який провів під завалами півтори доби
11 липня, 03:40
Більшість з постраждалих в «Охматдиті» дітей – онкохворі
Обстріл «Охматдиту»: Німеччина прийняла на лікування важкохворих дітей
18 липня, 21:05

Економіка

Тендер на відбудову «Охматдиту» буде скасовано: Ляшко розповів деталі
Тендер на відбудову «Охматдиту» буде скасовано: Ляшко розповів деталі
Підвищення військового збору збільшить ціни? Нацбанк забив на сполох
Підвищення військового збору збільшить ціни? Нацбанк забив на сполох
Чому росте долар? Нацбанк назвав причини
Чому росте долар? Нацбанк назвав причини
Підвищення тарифів на комуналку: Нацбанк зробив прогноз
Підвищення тарифів на комуналку: Нацбанк зробив прогноз
Україна вперше оголосила тендер на закупівлю вітчизняних FPV-дронів
Україна вперше оголосила тендер на закупівлю вітчизняних FPV-дронів
Заборона транзиту нафти «Лукойл»: Україна пояснила Єврокомісії свою позицію
Заборона транзиту нафти «Лукойл»: Україна пояснила Єврокомісії свою позицію

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
55K
Донька Ірини Фаріон розповіла про долю квартири її матері
36K
Олімпійська чемпіонка Подкопаєва заявила, що українських гімнастів засудили у Парижі
27K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 серпня: ситуація на фронті
17K
Три українських міста потрапили до найдорожчих у Європі: список
9568
Україну чекає переломний момент у боротьбі з Путіним: Британія прокоментувала передачу F-16
8521
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз

Новини

Атака на Крим та вибухи у Курську: головне за ніч
Сьогодні, 06:36
Окупація села на Донеччині, перемога «Динамо» у Лізі чемпіонів: головне за ніч
Вчора, 06:35
ВАКС зобов’язав НАБУ перевірити причетність Кудрицького до виведення з «Укренерго» 716 млн грн
31 липня, 17:50
Як українські митці підкорили британців у Лондоні
31 липня, 16:59
Залужний відвідав концерт у Лондоні (фото)
31 липня, 14:24
Масована атака на Київ, пожежа в Курській області: головне за ніч
31 липня, 07:00

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua