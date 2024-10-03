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Ремонт «Охматдиту» відкладено до весни: консервація обійдеться у 9,5 млн

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Ремонт «Охматдиту» відкладено до весни: консервація обійдеться у 9,5 млн
8 липня 2024-го РФ завдала ракетного удару по дитячій лікарні «Охматдит»
фото: НДСЛ Охматдит/Facebook

До кінця 2024 року «Охматдит» не буде відбудовано, натомість кругла сума піде на підготовку до зими

Дитяча лікарня «Охматдит» оголосила тендер в електронній системі держзакупівель Prozorro на протиаварійні роботи у лікувально-діагностичному комплексі, пошкодженому внаслідок російського обстрілу 8 липня. Очікувана вартість закупівлі становить 9,5 млн грн. Крім того, понад 132 тис. грн планується витратити на технічний нагляд за роботами. Про це повідомив «Охматдит».

Зазначається, що ця консервація будівлі необхідна для проходження зимового періоду. Протиаварійні роботи пошкодженого корпусу передбачають:

  • заходи щодо заповнення віконних та дверних прорізів, які були вибиті під час вибуху; відгородження частини приміщень тимчасовими конструкціями з метою зберігання будівлі від впливу зовнішніх факторів;
  • захист інженерних мереж, часткову їх заміну (радіатори опалення), які після вибуху залишились відкритими та мають прямий контакт з зовнішнім середовищем.

«Очікувана вартість закупівлі становить 9,5 млн грн з ПДВ. Вона визначена на підставі технічного звіту, дефектного акту, кошторисної документації та позитивної експертної оцінки», – йдеться в повідомленні.

Протиаварійні роботи будуть проведені за фінансової підтримки Благодійного фонду «Таблеточки». Їх мають виконати до 15 листопада.

Консервація закладу на зиму свідчить про те, що до кінця 2024 року «Охматдит» відбудовано не буде.

Нагадаємо, 8 липня Російська Федерація завдала масштабного ракетного удару по місту Київ. Одна із запущених ракет влучила по столичній дитячій лікарні «Охматдит». Там було повністю зруйновано один з корпусів лікарні, та пошкоджено декілька будівель. Також було відомо про двох загиблих в день удару. Пізніше стало відомо, що в реанімації померла дитина, яка перебувала в «Охматдиті» після операції.

Як повідомлялося, «Благодійний фонд «Охматдит» провів скандальний тендер на ремонт корпусу лікарні. Його переможцем стало ТОВ «Буд-Технолоджі». Видання «Наші гроші» опублікувало журналістське розслідування про завищені ціни цього підрядника. Згодом тендер на відбудову «Охматдитц» скасували. Натомість його проведуть заново.

Після скандального тендеру за процесом відновлення зруйнованої російськими ракетами дитячої лікарні «Охматдит» у Києві відтепер буде стежити спеціальна Рада з контролю. 

До відома, благодійна організація «Благодійний фонд «Охматдит – здорове дитинство» заявила, що не планує переказувати 378 млн грн, які збиралися на відбудову установи, на рахунок НДСЛ «Охматдит». На сайті благодійного фонду вказано, що всі зібрані гроші залишаться на його рахунках. Він готовий оплатити будь-яку нагальну потребу лікарні: медичне обладнання чи відновлення будівель, пошкоджених унаслідок російської атаки, «та за весь час ми не отримали від лікарні Охматдит жодного листа про будь-яку подібну цільову потребу». 

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Теги: Охматдит лікарня держзакупівлі тендер ремонт

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