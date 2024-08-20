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МОЗ оголосив повний склад Ради з відновлення «Охматдиту»

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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МОЗ оголосив повний склад Ради з відновлення «Охматдиту»
До Ради з відновлення лікарні «Охматдит» увійшло 15 людей
фото: glavcom.ua

Віктор Ляшко: «Сьогодні Ради збереться у повному складі. Учасники розглянуть поетапний план відновлення «Охматдиту» та нададуть рекомендації щодо його виконання»

Міністерство охорони здоров’я сформувало і затвердило склад Ради з відновлення лікарні «Охматдит», яка постраждала внаслідок російського обстрілу 8 липня. Про це повідомив очільник МОЗ Віктор Ляшко.

За його словами, до цієї Ради увійшли 15 людей – це благодійники, які зробили найбільші пожертви, представники проєктів міжнародної технічної допомоги, дипломатичних установ іноземних держав в Україні, міжнародних та міжурядових організацій і фондів, учасники від громадськості, а також по одному представнику МОЗ та «Охматдиту».

Загалом до Ради увійшли 15 членів:

  • Яко Сільє, постійний представник Програми розвитку ООН в Україні;
  • Донатас Буткус, радник-посланник Посольства Литви в Україні;
  • Ігор Кацитадзе, спеціаліст з охорони здоровʼя Дитячого фонду Організації Об'єднаних Націй (ЮНІСЕФ) в Україні;
  • Володимир Кудрицький, голова «Укренерго»;
  • Назар Купибіда, віцепрезидент з фінансів товариства «Галнафтогаз»;
  • Юлія Висоцька, директорка Науково-виробничого об’єднання «Практика»;
  • Євгеній Гончар, начальник відділу з формування політики у сфері програми медичних гарантій та медичного обслуговування Департаменту медичних послуг МОЗ України;
  • Олена Ларіна, провідна фахівчиня з внутрішнього контролю «Охматдиту»;
  • В’ячеслав Биков, член правління, виконавчий директор благодійного фонду «Таблеточки»;
  • Олександр Сушко, виконавчий директор міжнародного фонду «Відродження»;
  • Інна Іваненко, виконавча директорка благодійного фонду «Пацієнти України»;
  • Тарас Лилик, заступник голови Ради директорів з питань діяльності експертних організацій Конфедерації будівельників України;
  • Світлана Рева, віцепрезидентка спілки «Міждержавна гільдія інженерів консультантів»;
  • Марина Маменко, голова правління спілки «Українська академія педіатричних спеціальностей»;
  • Наталія Оніпко, президентка та засновниця благодійного фонду «Запорука».

«Сьогодні Ради збереться у повному складі. Учасники розглянуть поетапний план відновлення «Охматдиту» та нададуть рекомендації щодо його виконання», – підсумував Ляшко.

Ляшко повідомив, що у п'ятницю 16 серпня він отримав перші результати проведення перевірки комісії МОЗ.

«На жаль, є випадки викривлення ключової інформації, яка подається офіційно мені, у засоби масової інформації та міститься в документах, і зі сторони керівництва лікарні, і з боку Фонду», – зауважив Ляшко.

За словами очільника МОЗ, рішення оголосити компанію переможцем тендеру ухвалив Жовнір, про що було поінформовано громадськість на офіційній сторінці лікарні. При цьому відповідні рекомендації про фінальний вибір переможця від Робочої групи саме «Охматдиту» отримані не були.

Ляшко додав: МОЗ дотримується плану, що процеси відновлення «Охматдиту» будуть відбуватися під наглядом Ради з відновлення. У суботу 17 серпня відбудеться засідання для відбору семи учасників з-поміж представників громадськості, тобто Рада у складі 15 осіб буде остаточно сформована. Міністр попросив Разу зібратися у понеділок, аби розглянути поетапний план відновлення «Охматдиту» та надати свої рекомендації.

Як повідомлялося, за процесом відновлення зруйнованої російськими ракетами дитячої лікарні «Охматдит» у Києві відтепер буде стежити спеціальна Рада з контролю.

Нагадаємо, раніше Ляшко повідомив, що тендер на відбудову дитячої лікарні «Охматдит», яку атакували ракетами окупанти, буде скасовано. Натомість його проведуть заново.

Як повідомлялося, «Благодійний фонд «Охматдит» визначився із переможцем тендеру на ремонт корпусу лікарні, який зазнав пошкоджень від ракетного удару 8 липня. Ним стало ТОВ «Буд-Технолоджі». Видання «Наші гроші» опублікувало журналістське розслідування про завищені ціни цього підрядника.

Нагадаємо, 8 липня Російська Федерація завдала масштабного ракетного удару по місту Київ. Одна із запущених ракет влучила по столичній дитячій лікарні «Охматдит». Там було повністю зруйновано один з корпусів лікарні, та пошкоджено декілька будівель. Також було відомо про двох загиблих в день удару. Пізніше стало відомо, що в реанімації померла дитина, яка перебувала в «Охматдиті» після операції.

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Теги: Охматдит Віктор Ляшко

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