Скандал із тендером на відбудову «Охматдиту»: обрано одну з найдорожчих фірм

Фірму «Буд-Технолоджі» було обрано переможцем конкурсу на ремонт корпусу лікарні з оплатою у розмірі 307 млн грн

«Благодійний фонд «Охматдит» визначився із переможцем тендеру на ремонт корпусу лікарні, який зазнав пошкоджень від ракетного удару 8 липня. Ним стало ТОВ «Буд-Технолоджі». Видання «Наші гроші» опублікувало журналістське розслідування про завищені ціни цього підрядника.

Журналісти стверджують, що фірму «Буд-Технолоджі» було обрано переможцем конкурсу на ремонт корпусу лікарні з пропозицією у розмірі 307 млн грн (тут і далі без ПДВ, – «Главком»), хоча це була третя за дороговизною пропозиція серед 14 учасників. Інші учасники, які запропонували значно нижчі ціни – від 42 до 286 млн грн, не отримали жодних пояснень від замовника.

фото: Наші гроші

Аналіз журналістів показав, що ціни «Буд-Технолоджі» на певні види робіт завищені вдвічі порівняно з пропозиціями інших учасників. Зокрема, ремонт фасадних панелей Reynaers (великі темного кольору на фото корпусу) та оздоблення внутрішніх стін НР-панелями оцінено надто високо. Кожна з цих позицій у «Буд-Технолоджі» коштує понад 100 млн грн.

фото: Наші гроші

«Охматдит» акцентував увагу, що «проведений конкурсний відбір не є тендером в розумінні Закону України «Про публічні закупівлі», а є приватним конкурсом, організованим з метою відкритого та добросовісного використання коштів, пожертвуваних громадянами»», – пише видання.

За даними «Наших грошей», від учасників конкурсу у фінал були відібрані фірми «ДАК» (310 млн грн) з групи «Альтіс» Олександра Глімбовського, «Буд-Технолоджі» (307 млн грн) з групи Sensar запорізького забудовника Марка Марченка та «Мега профіт груп» (220 млн грн) Олексія Ломакіна і Юлії Кузьменко.

З даними фірми, замовник провів онлайн-зустрічі. «Мега профіт груп» отримала відмову через невідомі підозри щодо її податкових документів. «ДАК» відмовили через скандальну репутацію Глімбовського, адже у липні він був затриманий по справі НАБУ щодо корупції у виконанні його зятя Романа Насірова.

Замовник доручив фірмі «Столична правова фундація» провести «юридичний аналіз переможця з приводу доброчесності» і зрештою обрав «Буд-Технолоджі» підрядником.

При цьому замовник з невідомих причин проігнорував наступні проблеми у пропозиції переможця. Фірма-переможець вказала в пропозиції лише оренду будівельної техніки, яка не підходить для виконання частини необхідних робіт, таких як монтаж фасадів вище другого поверху. Крім того, не було надано інформації про обладнання для монтажу плитки.

Що відомо про «Буд-технолоджі»?

ТОВ «Буд-Технолоджі» зареєстроване в Запоріжжі зі статутним капіталом п'ять тисяч гривень. Фірма не брала участі у державних тендерах. Як доказ досвіду у виконанні аналогічних робіт, компанія надала договір з ТОВ «Крам-інвест» на будівництво клініки в Запоріжжі UniClinic на вул. Святого Миколая, 27. Водночас відомо, що це будівництво було здійснене запорізькою компанією Sensar Марка Марченка.

За даними журналістів, наразі власником і керівником «Буд-технолоджі» є Василь Кобизь, який прописаний в селі Братське Запорізької області. Раніше компанію очолювала Ольга Шаленна, мати Євгена Шаленного, який є давнім партнером Марка Марченка.

Марченко і Шаленний з 2015 року були активними в місцевому осередку партії «Самопоміч» у Запоріжжі, яку очолював мер Львова Андрій Садовий. Партнером Марченка був брат заступника мера Запоріжжя. У 2017 році Марченко був затриманий за фіктивні акти виконаних робіт на суму 87 млн грн у Запоріжжі та Мелітополі. Партія «Самопоміч» публічно підтримала Марченка, називаючи справу «тиском на політичну силу». У 2022 році з’ясувалося, що «Буд-Технолоджі» і «Sensar» мають земельні ділянки у передмісті Львова, нібито для будівництва реабілітаційного центру для ветеранів АТО, але насправді планувалася забудова торгово-розважального центру.

На останніх місцевих виборах перед початком вторгнення Євген Шаленний разом із директоркою Sensar Development Оленою Бартуль балотувався вже від партії «Слуга народу».

Нагадаємо, 8 липня Російська Федерація завдала масштабного ракетного удару по місту Київ. Одна із запущених ракет влучила по столичній дитячій лікарні «Охматдит». Там було повністю зруйновано один з корпусів лікарні, та пошкоджено декілька будівель. Також було відомо про двох загиблих в день удару. Пізніше стало відомо, що в реанімації померла дитина, яка перебувала в «Охматдиті» після операції.

Також повідомлялося, що у момент російського ракетного обстрілу дитячої лікарні «Охматдит» у Києві в ній перебували й пацієнти з Молдови, одній дитині в цей час якраз робили операцію.