Головна Київ Новини
search button user button menu button

Скандал із тендером на відбудову «Охматдиту»: обрано одну з найдорожчих фірм

Наталія Порощук
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Скандал із тендером на відбудову «Охматдиту»: обрано одну з найдорожчих фірм
8 липня РФ завдала ракетного удару по столичній дитячій лікарні «Охматдит»
фото: glavcom.ua

Фірму «Буд-Технолоджі» було обрано переможцем конкурсу на ремонт корпусу лікарні з оплатою у розмірі 307 млн грн

«Благодійний фонд «Охматдит» визначився із переможцем тендеру на ремонт корпусу лікарні, який зазнав пошкоджень від ракетного удару 8 липня. Ним стало ТОВ «Буд-Технолоджі». Видання «Наші гроші» опублікувало журналістське розслідування про завищені ціни цього підрядника.

Журналісти стверджують, що фірму «Буд-Технолоджі» було обрано переможцем конкурсу на ремонт корпусу лікарні з пропозицією у розмірі 307 млн грн (тут і далі без ПДВ, – «Главком»), хоча це була третя за дороговизною пропозиція серед 14 учасників. Інші учасники, які запропонували значно нижчі ціни – від 42 до 286 млн грн, не отримали жодних пояснень від замовника.

Скандал із тендером на відбудову «Охматдиту»: обрано одну з найдорожчих фірм фото 1
фото: Наші гроші

Аналіз журналістів показав, що ціни «Буд-Технолоджі» на певні види робіт завищені вдвічі порівняно з пропозиціями інших учасників. Зокрема, ремонт фасадних панелей Reynaers (великі темного кольору на фото корпусу) та оздоблення внутрішніх стін НР-панелями оцінено надто високо. Кожна з цих позицій у «Буд-Технолоджі» коштує понад 100 млн грн.

Скандал із тендером на відбудову «Охматдиту»: обрано одну з найдорожчих фірм фото 2
фото: Наші гроші

«Охматдит» акцентував увагу, що «проведений конкурсний відбір не є тендером в розумінні Закону України «Про публічні закупівлі», а є приватним конкурсом, організованим з метою відкритого та добросовісного використання коштів, пожертвуваних громадянами»», – пише видання.

За даними «Наших грошей», від учасників конкурсу у фінал були відібрані фірми «ДАК» (310 млн грн) з групи «Альтіс» Олександра Глімбовського, «Буд-Технолоджі» (307 млн грн) з групи Sensar запорізького забудовника Марка Марченка та «Мега профіт груп» (220 млн грн) Олексія Ломакіна і Юлії Кузьменко.

З даними фірми, замовник провів онлайн-зустрічі. «Мега профіт груп» отримала відмову через невідомі підозри щодо її податкових документів. «ДАК» відмовили через скандальну репутацію Глімбовського, адже у липні він був затриманий по справі НАБУ щодо корупції у виконанні його зятя Романа Насірова.

Замовник доручив фірмі «Столична правова фундація» провести «юридичний аналіз переможця з приводу доброчесності» і зрештою обрав «Буд-Технолоджі» підрядником.

При цьому замовник з невідомих причин проігнорував наступні проблеми у пропозиції переможця. Фірма-переможець вказала в пропозиції лише оренду будівельної техніки, яка не підходить для виконання частини необхідних робіт, таких як монтаж фасадів вище другого поверху. Крім того, не було надано інформації про обладнання для монтажу плитки.

Що відомо про «Буд-технолоджі»?

ТОВ «Буд-Технолоджі» зареєстроване в Запоріжжі зі статутним капіталом п'ять тисяч гривень. Фірма не брала участі у державних тендерах. Як доказ досвіду у виконанні аналогічних робіт, компанія надала договір з ТОВ «Крам-інвест» на будівництво клініки в Запоріжжі UniClinic на вул. Святого Миколая, 27. Водночас відомо, що це будівництво було здійснене запорізькою компанією Sensar Марка Марченка.

За даними журналістів, наразі власником і керівником «Буд-технолоджі» є Василь Кобизь, який прописаний в селі Братське Запорізької області. Раніше компанію очолювала Ольга Шаленна, мати Євгена Шаленного, який є давнім партнером Марка Марченка.

Марченко і Шаленний з 2015 року були активними в місцевому осередку партії «Самопоміч» у Запоріжжі, яку очолював мер Львова Андрій Садовий. Партнером Марченка був брат заступника мера Запоріжжя. У 2017 році Марченко був затриманий за фіктивні акти виконаних робіт на суму 87 млн грн у Запоріжжі та Мелітополі. Партія «Самопоміч» публічно підтримала Марченка, називаючи справу «тиском на політичну силу». У 2022 році з’ясувалося, що «Буд-Технолоджі» і «Sensar» мають земельні ділянки у передмісті Львова, нібито для будівництва реабілітаційного центру для ветеранів АТО, але насправді планувалася забудова торгово-розважального центру.

На останніх місцевих виборах перед початком вторгнення Євген Шаленний разом із директоркою Sensar Development Оленою Бартуль балотувався вже від партії «Слуга народу».

Нагадаємо, 8 липня Російська Федерація завдала масштабного ракетного удару по місту Київ. Одна із запущених ракет влучила по столичній дитячій лікарні «Охматдит». Там було повністю зруйновано один з корпусів лікарні, та пошкоджено декілька будівель. Також було відомо про двох загиблих в день удару. Пізніше стало відомо, що в реанімації померла дитина, яка перебувала в «Охматдиті» після операції.

Також повідомлялося, що у момент російського ракетного обстрілу дитячої лікарні «Охматдит» у Києві в ній перебували й пацієнти з Молдови, одній дитині в цей час якраз робили операцію. 

Читайте також:

Теги: будівництво Україна Охматдит гроші Київ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Саміт нас не ощасливив, але й РФ не зрадіє. Нас підводять до важких компромісів
Глибоке занепокоєння НАТО чи Короткі підсумки нещодавнього саміту
12 липня, 16:53
Речник Оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця»: «Мікрорайон Канал, в який ворог зайшов, утримувати було не доцільно»
Вихід ЗСУ з мікрорайону Канал у Часовому Ярі та призначення понад 200 суддів. Головне за 4 липня
4 липня, 21:00
Генсек НАТО переконаний: немає ознак того, що диктатор РФ Володимир Путін готовий вести переговори про мир
Переговори України з РФ: генсек НАТО застеріг від минулої помилки
6 липня, 11:30
За даними «Укренерго», у вівторок, 9 липня, максимальне споживання на 5,4% перевищувало аналогічний показник понеділка
Споживання зростає через спеку: «Укренерго» оновило графіки відключень
10 липня, 10:51
Борис Пісторіус приїхав спостерігати за навчаннями Arctic Defender
Очільник Міноборони Німеччини поскаржився на брак фінансування
9 липня, 14:40
Артилерія та російська авіація знищують міську забудову Ньою-Йорка
Оприлюднено моторошні світлини боїв та «прильотів» по Нью-Йорку
24 липня, 16:56
Оксана Маркарова сказала, що найближчим часом майже половина допомоги буде перераховано до бюджету України
Стало відомо, коли Україна отримає усю фінансову допомогу від США
26 липня, 21:13
Литва не відмовляється від планів спорудження лінії оборони на кордоні
Литва назвала строки будівництва масштабної лінії оборони на кордоні із Білоруссю та Росією
30 липня, 13:14
Іщенко потрапив у полон у 2022 році
У російському полоні помер боєць «Азову» Олександр Іщенко
Вчора, 15:03

Новини

Скандал із тендером на відбудову «Охматдиту»: обрано одну з найдорожчих фірм
Скандал із тендером на відбудову «Охматдиту»: обрано одну з найдорожчих фірм
Герб на «Батьківщині-матері» під загрозою: директор інституту Патона назвав причину
Герб на «Батьківщині-матері» під загрозою: директор інституту Патона назвав причину
«До смерті було п’ять метрів». Російський опозиціонер Пономарьов розповів деталі атаки «Шахедів»
«До смерті було п’ять метрів». Російський опозиціонер Пономарьов розповів деталі атаки «Шахедів»
У Києві водолази-сапери виявили залишки російської ракети Х-101 (фото)
У Києві водолази-сапери виявили залишки російської ракети Х-101 (фото)
На святкуванні дня народження вбила іменинника: у Києві судитимуть жінку
На святкуванні дня народження вбила іменинника: у Києві судитимуть жінку
Безпілотник пошкодив дім російського опозиціонера Пономарьова під Києвом: деталі
Безпілотник пошкодив дім російського опозиціонера Пономарьова під Києвом: деталі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
35K
«НАТО грається з вогнем». Український дипломат попередив західних партнерів
35K
1 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
34K
Медовий Спас: привітання у прозі, віршах та листівках
27K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 серпня: ситуація на фронті
24K
Україну тримають на плаву два демографічні горби – економіст
13K
Медовий спас 2024: коли святкуємо Маковія, традиції, прикмети та заборони

Новини

Окупація села на Донеччині, перемога «Динамо» у Лізі чемпіонів: головне за ніч
Сьогодні, 06:35
ВАКС зобов’язав НАБУ перевірити причетність Кудрицького до виведення з «Укренерго» 716 млн грн
Вчора, 17:50
Як українські митці підкорили британців у Лондоні
Вчора, 16:59
Залужний відвідав концерт у Лондоні (фото)
Вчора, 14:24
Масована атака на Київ, пожежа в Курській області: головне за ніч
Вчора, 07:00
США міркують над санкціями проти Венесуели через результати виборів
30 липня, 11:13

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua