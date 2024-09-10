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Хто командував ударом по «Охматдиту»? Названо ім'я російського генерала

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Хто командував ударом по «Охматдиту»? Названо ім'я російського генерала
Заступник голови СБУ Сергій Наумюк та генпрокурор Андрій Костін зустрілися з прокурором Міжнародного кримінального суду Карімом Ханом
фото: СБУ

Командувачу військово-повітряних сил РФ заочно повідомлено про підозру

Офіс генерального прокурора спільно зі Службою безпеки України встановили одного з причетних до обстрілу столичної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит» 8 липня 2024 року. Ним виявився генерал-лейтенант Сергій Кобилаш, який на той час обіймав посаду командувача дальньої авіації військово-повітряних сил повітряно-космічних сил РФ. Про це повідомили заступник голови СБУ Сергій Наумюк та генеральний прокурор Андрій Костін під час робочої зустрічі з прокурором Міжнародного кримінального суду Карімом Ханом.

Після завдання удару по лікарні Кобилаш був підвищений у посаді та призначений командувачем військово-повітряних сил РФ.

За словами Костіна, російському генералу заочно повідомили про підозру за порушення законів та звичаї війни, що поєднане з умисним вбивством і вчинене за попередньою змовою групою осіб. Максимальна санкція передбачає довічне позбавлення волі. Крім того, розглядається передача цього провадження до Міжнародного кримінального суду.

Як встановило розслідування, за наказом Кобилаша 8 липня 2024 року о 09:15 російський бомбардувальник-ракетоносій Ту-95МС здійснив пуск ракети Х-101 по дитячій лікарні у Києві. Обстріл «Охматдиту» здійснила 22 гвардійська важка бомбардувальна авіаційна дивізія дальньої авіації повітряно-космічних військ РФ.

Встановлено, що ворожий літак піднявся у повітря з аеродрому поблизу російського міста Оленєгорськ, а запуск ракети здійснив над Саратовською областю РФ на відстані майже 600 км від кордону України. З території Росії Х-101 увійшла в повітряний простір України в районі Чернігівської області і почала маневрувати, постійно змінюючи траєкторію польоту через території чотирьох українських областей. Це свідчить, що ракета була запрограмована для максимального «обходу» української ППО і подальшого влучання в медзаклад. Приблизно о 10: 45 хв російська Х-101 влучила у відділення інтенсивної та еферентної терапії гострих та хронічних інтоксикацій лікарні «Охматдит».

Унаслідок обстрілу загинули дві людини, серед яких дитячий лікар-нефролог. Ще 35 осіб отримали поранення, з них дев'ятеро дітей. Також від влучання пошкоджено адмінбудівлі, лікувальні, лабораторні та діагностичні корпуси, трансформаторну підстанцію, господарські приміщення і станцію теплозабезпечення медустанови.

На місці події правоохоронці виявили залишки ворожої ракети з маркуванням, яке свідчить, що вона була виготовлена на базі російського КБ «Радуга» у другому кварталі 2024 року.

Відомо, що Кобилаш також є підозрюваним у вчиненні й інших воєнних злочинів в Україні. Зокрема, під його керівництвом здійснювалися обстріли цивільної енергетичної інфраструктури у 2022-2023 роках. У березні 2024 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Кобилаша саме за ці воєнні злочини.

Нагадаємо, що в національній дитячій спеціалізованій лікарні «Охматдит» розпочалася експертиза пошкоджень перед початком тендерних процедур для відновлення будівлі. Експертиза має завершитися протягом одного місяця, після чого почнеться підготовка до проведення тендерів. 

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Теги: Київ лікарня діти Офіс Генерального прокурора СБУ підозра

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