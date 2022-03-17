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    Події в Україні

    Росія у війні в Україні втратила більше, ніж США в Іраку та Афганістані – The New York Times

    Росія у війні в Україні втратила більше, ніж США в Іраку та Афганістані – The New York Times
    фото: Міноборони

    В Україні бере участь понад 150 тис. російських військовослужбовців,

    Росія За три тижні війни в Україні вже втратила понад сім тис. військовослужбовців, що більше, ніж кількість американських військових, убитих за 20 років в Іраку та Афганістані. Про це пише видання The New York Times.

    За словами американських офіційних осіб, ця приголомшлива кількість убитих всього за три тижні боїв, має наслідки для боєздатності російських підрозділів, включаючи солдатів в танкових з'єднаннях.

    Чиновники Пентагону кажуть, що 10-відсотковий рівень втрат, включаючи вбитих і поранених, для одного підрозділу робить його нездатним виконувати бойові завдання.

    Зараз, коли в Україні бере участь понад 150 тис. російських військовослужбовців, російські втрати становлять приблизно від 14 до 21 тис.солдатів.

    За словами представників України, НАТО і Росії, російські військові також втратили в бою не менше трьох генералів. У Пентагоні кажуть, кількість убитих, що зростає, на війні може зруйнувати волю до продовження бойових дій у російських військовослужбовців. Вже зараз моральний дух російських солдатів сильно впав. Є свідчення того, що вони кидають свою техніку і йдуть з ліс.

    Як повідомляє Міноборони Великої Британії, російське вторгнення в Україну в значній мірі застопорилося на всіх фронтах.

    Нагадаємо, Сполучені Штати Америки помітили «посилену морську активність» у північній частині Чорного моря з боку російських військ. Про це заявив високопоставлений представник Міністерства оборони США.

    За словами чиновника, обстріли йдуть не в Одесі, а під Одесою. У США вважають, що обстріл ведеться з російських військових кораблів у Чорному морі.

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    Теги: росія США Міноборони війна обстріл військові #stoprussia
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    Росія у війні в Україні втратила більше, ніж США в Іраку та Афганістані – The New York Times