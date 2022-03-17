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    Події в Україні

    Вторгнення агресора в Україну застопорилося на всіх фронтах – Міноборони Британії

    Вторгнення агресора в Україну застопорилося на всіх фронтах – Міноборони Британії
    фото: ЗСУ

    Відсіч українських військ залишається стійкою і добре скоординованою

    Російське вторгнення в Україну в значній мірі застопорилося на всіх фронтах. Про це повідомляєМіноборони Великої Британії в Twitter.

    Відсіч українських військ залишається стійкою і добре скоординованою. Як наголошується в повідомленні, в останні дні російські війська домоглися мінімального прогресу на суші, на морі і в повітрі і «продовжують нести великі втрати».

    «Український опір залишається стійким і добре скоординованим. Переважна частина території України, включаючи всі великі міста, залишається в руках українців», – додали в Міноборони Великої Британії.

    Нагадаємо, декілька країн запросили засідання Ради безпеки ООН щодо війни, яку Росія розв'язала проти України. Серед них – США, Велика Британія та Франція. Як повідомлялося, Міжнародний суд ООН зобов'язав Росію негайно призупинити війну проти України.

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    Теги: росія Міноборони війна Велика Британія #stoprussia
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    Вторгнення агресора в Україну застопорилося на всіх фронтах – Міноборони Британії