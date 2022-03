Вторгнення агресора в Україну застопорилося на всіх фронтах – Міноборони Британії

Російське вторгнення в Україну в значній мірі застопорилося на всіх фронтах. Про це повідомляє Міноборони Великої Британії в Twitter.

Відсіч українських військ залишається стійкою і добре скоординованою. Як наголошується в повідомленні, в останні дні російські війська домоглися мінімального прогресу на суші, на морі і в повітрі і «продовжують нести великі втрати».

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 17 March 2022



