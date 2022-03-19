Укрзалізниця призначила додатковий евакуаційний потяг із Харкова
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Поїзд «Інтерсіті+» вирушатиме з Харкова о 16:00
Компанія «Укрзалізниця» призначає додатковий евакуаційний рейс з Харкова до Львова. Про це повідомляє «Укрзалізниця» у Facebook.
Поїзд «Інтерсіті+» вирушатиме з Харкова о 16:00.
Нагадаємо, «Укрзалізниця» евакуювала своїх машиністів із Білорусі. Нагадаємо, «Укрзалізниця» створює стратегічний запас продуктів по всій Україні – Шмигаль. Також за три тижні «Укрзалізниця» перевезла майже тисячу вагонів гуманітарки.
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