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    Події в Україні

    Укрзалізниця призначила додатковий евакуаційний потяг із Харкова

    Укрзалізниця призначила додатковий евакуаційний потяг із Харкова
    фото: 0532.ua

    Поїзд «Інтерсіті+» вирушатиме з Харкова о 16:00

    Компанія «Укрзалізниця» призначає додатковий евакуаційний рейс з Харкова до Львова. Про це повідомляє «Укрзалізниця» у Facebook.

    Поїзд «Інтерсіті+» вирушатиме з Харкова о 16:00.

    Нагадаємо, «Укрзалізниця» евакуювала своїх машиністів із Білорусі. Нагадаємо, «Укрзалізниця» створює стратегічний запас продуктів по всій Україні – Шмигаль. Також за три тижні «Укрзалізниця» перевезла майже тисячу вагонів гуманітарки.

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    Теги: росія окупанти війна Укрзалізниця потяг Україна окупація евакуація #stoprussia
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    Укрзалізниця призначила додатковий евакуаційний потяг із Харкова