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Окупація Чорнобиля: Greenpeace звинуватив МАГАТЕ у брехні

Надія Клочко
Сьогодні, 13:04 glavcom.ua
Окупація Чорнобиля: Greenpeace звинуватив МАГАТЕ у брехні
МАГАТЕ після завершення російської окупації заявляло, що рівень радіації є «нормальним»
фото: Державне агентство України з управління зоною відчуження

МАГАТЕ надало недостовірні дані щодо рівня радіації у Чорнобильській зоні у квітні 2022 року

Дослідницька група Greenpeace Німеччини, яка співпрацює з українськими вченими в Чорнобилі, виявила, що рівень радіації в районах, де відбувалися російські військові дії, був щонайменше втричі вищим за оцінку Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ). Про це повідомляє Greenpeace.

Організація провела власне розслідування щодо рівня радіації в зоні відчуження і дійшла висновку, що в МАГАТЕ надали обмежені дані.

«Очевидно, що російські військові діяли у високорадіоактивному середовищі, але це не те що повідомляє МАГАТЕ. Можна лише зробити висновок, що МАГАТЕ чомусь вирішило не докладати зусиль для повного розслідування. З нашого опитування стало зрозуміло, що в рівнях радіації в Чорнобильській зоні відчуження немає нічого нормального, на відміну від того, в чому МАГАТЕ хоче переконати світ», – зазначив провідний спеціаліст із радіації Greenpeace Бельгії Ян Ванде Путте.

Організація нагадує, що у квітні 2022 року МАГАТЕ надало дуже обмежені дані із запевненнями, що рівень радіації є «нормальним» і не є серйозною проблемою для навколишнього середовища чи громадської безпеки.

Слідча група в Чорнобилі також задокументувала, що російські військові дії проти основних лабораторій, баз даних і систем радіаційного моніторингу завдали серйозної шкоди науковій інфраструктурі, яка була розроблена спільно з міжнародним науковим співтовариством. Йдеться про пошкодження лабораторного обладнання, необхідного для вивчення впливу радіації на людей і навколишнє середовище, що загрожує безпеці нинішніх і майбутніх поколінь.

Greenpeace Німеччини стурбований тим, що МАГАТЕ серйозно скомпрометовано у своїй ролі в ядерній безпеці та безпеці в Україні через його зв’язки з російським ядерним державним агентством «Росатом», зокрема з нинішнім заступником директора МАГАТЕ Михайлом Чудаковим, котрий раніше обіймав посаду в «Росатомі».

Додамо, що Україна неодноразово звинувачувала МАГАТЕ у підіграванні російській пропаганді.

Як відомо, у перший день повномасштабної війни російські окупанти захопили Чорнобильську АЕС. Станція була під контролем російських окупантів понад місяць – з 24 лютого до 31 березня, коли війська покинули майданчик ЧАЕС. Увесь цей час усі об’єкти ДСП «Чорнобильська АЕС» та об’єкти, розташовані в Зоні відчуження, перебували під контролем військових РФ.

На станції було 500 російських солдатів та 50 одиниць важкої техніки. Окупанти будували фортифікаційні споруди просто в Рудому лісі – найзабрудненішому в усій Зоні відчуження – і, ймовірно, дістали значні дози випромінення. Російських солдатів згодом намагалися врятувати від негативних наслідків радіації в білоруському медзакладі.

Нагадаємо, Директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Маріано Гроссі анонсував новий візит фахівців на Чорнобильську АЕС. Експерти агентства зосередяться на співпраці в питаннях радіаційного захисту, безпеки поводження з відходами та ядерній безпеці.

Раніше Служба безпеки України заявила, що зібрала беззаперечні докази того, що підрозділи Збройних сил Росії, які здійснили силове захоплення об’єктів державного спеціалізованого підприємства «Чорнобильська АЕС» та контролювали їх у період з 24 лютого до 31 березня 2022 року, вчинили акт ядерного тероризму.

Офіс генпрокурора раніше оголосив про підозру у розкраданні майна Чорнобильської атомної електростанції російському генерал-майору поліції. Після захоплення військами РФ Чорнобильської АЕС підозрюваний керував операцією її незаконного утримання. На виконання його злочинних наказів зі складів, цехів, адміністративних будівель, службових кабінетів і промислових майданчиків підприємства було викрадено понад 2000 одиниць майна вартістю понад 26 млн грн.

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Теги: війна окупація окупанти ЧАЕС Чорнобильська зона радіація

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