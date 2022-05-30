Олег Скрипка о трех страхах украинцев на пути к победе

По словам музыканта, то, «что сейчас с нами происходит: усталость – наш величайший третий враг»

Музыкант Олег Скрипка на своей странице в Фейсбук порассуждал о трех страхах украинцев, которые здорово могут притормозить нашу победу.

«Мы всегда везде и всюду имеем только три врага, – пишет Скрипка. – Господин Страх – он парализует нашу волю и способность сопротивления. Проходим страх, воспринимаем действительность, как она все есть, и тогда возвращаются наши силы, приходят верные решения. Лукавое легкомыслие – это ощущение тех первых побед и неадекватная оценка ситуаций, переоценка собственных сил. Наш враг может воспользоваться легко нашим легкомыслием. Осторожно! поэтому убавляем азарт и мыслим критично. Но действием уравновешено. Беспощадная немочь – усталость – наверное, наш величайший третий враг. Что сейчас с нами происходит. Кажется нам, что борьба будет бесконечна, и у нас не хватит ресурса и сил. И эти чувства призрачны наши враг сразу и воспользуются. Но найдем, что это только чувство. Держим строй и расстояние с ощущениями, грубо говоря, мы просто презираем усталость, идем вперед. В какой-то это мере есть возвращение страха, того что нам не станет сил, и усталость также нам омрачает разум. Просто идем дальше. А дальше уже внезапный переход в другое состояние в новой фазе. Состояние победы. Тогда там может быть опять враг – самозахват и легкомыслие, и чтобы мы не впали в эйфорию того, что деды наши воевали. Но это будет уже новая история Весны. Героям Слава! Слава Украине!».

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