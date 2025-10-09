Головна Київ Фото
У Козині продається будинок, що належав родині Гладковського: названа ціна (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
У Козині продається будинок, що належав родині Гладковського: названа ціна (фото)
Будинок має 870 кв. м
фото: galyna_danylchuk_rieltor/Instagram

Будинок укомплектований меблями та побутовою технікою

У Козині виставлено на продаж розкішний маєток. Відповідне оголошення розмістила у себе на сторінці в Instagram представниця компанії, яка спеціалізується на продажах елітної нерухомості, передає «Главком».

За даними журналіста-розслідувача Михайла Ткача, будинок належав родині сина ексзаступника глави РНБО Ігорю Гладковському. Він продається за $4 млн.

9 фото
На весь екран
фото: galyna_danylchuk_rieltor/Instagram

В оголошені йдеться, що ділянка 24 сотки має вихід до озера. Водночас будинок має 870 кв. м:

  • Перший поверх: вітальня з зоною їдальні та виходом на терасу, кухня, гостьова спальня, кінотеатр, чайна кімната-зимовий сад, три санвузли, СПА-зона (басейн, сауна), гараж на три автомобілі, кімната для персоналу, підсобні приміщення;
  • другий поверх: головна спальня з гардеробною і санвузлом, дві спальні з санвузлом, кабінет-бібліотека, житловий блок для персоналу.

«Дизайнерський ремонт, будинок укомплектований меблями та побутовою технікою. На території ландшафтний дизайн, вихід до озера», – зазначається в оголошені.

Олег Гладковський (у 2014 році змінив своє прізвище Свинарчук на прізвище матері – Гладковський) напередодні президентських виборів 2019 року утрапив у мегакорупційний скандал, що міг коштувати другого терміну президентства Петру Порошенку. За даними журналістського розслідування Bihus.info, в оборонній галузі, яку курував перший заступник секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олег Гладковський, діяла схема постачання контрабандних російських деталей за завищеними цінами, де організатором виступав 22-річний син Гладковського Ігор. А сам топпосадовець РНБО нібито щонайменше один раз отримував $30 тис. «відкату» з цієї схеми.

Гладковський обвинувачується у зловживанні службовим становищем під час оборонної закупівлі вантажних автомобілів підвищеної прохідності за завищеними цінами. Сума збитків державі – 17,4 млн грн.

Як стало відомо «Главкому», у січні 2024 року, коли суд заочно арештував Гладковського-молодшого, його захисник на засіданні повідомив: 16 березня 2022 року Ігор Гладковський виїхав з України. Наразі він перебуває на консульському обліку за кордоном. Водночас сторона захисту переконувала, що їхній клієнт готовий брати участь у слідчих діях у режимі відеоконференції. А далі проінформував: за час повномасштабного вторгнення Ігор Гладковський підтримав ЗСУ, передавши низку автівок, а також 10 млн грн, які він раніше вніс як заставу за свого батька.  

За інформацією ЗМІ, Ігор Гладковський може мешкати у Марбельї (Іспанія). Як раніше з’ясували журналісти-розслідувачі, батько Ігоря Олег Гладковський мав віллу у цьому муніципалітеті.

Нагадаємо, в Україні Ігор Гладковський підозрюється у низці корупційних статей Кримінального кодексу. Зокрема, за епізодом частини 5 статті 191 Кримінального кодексу Гладковському-молодшому інкримінованому участь в організованій групі із залученням посадових осіб Міноборони, яка за 2015-2018 роки заволоділа коштами державного бюджету та державних підприємств орієнтовно у розмірі 250 млн грн.

Теги: Київ нерухомість Ігор Гладковський

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
