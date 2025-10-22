Відключення світла 22 жовтня 2025 на Київщині. ДТЕК оновив графіки

На Київщині заміненилися екстрені відключення на стабілізаційні графіки

Енергетична компанія ДТЕК повідомила про оновлення режиму обмеження електропостачання у Київській області. За командою НЕК «Укренерго», регіон переходить з екстрених відключень до графіків стабілізаційних відключень. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДТЕК.

Замість непередбачуваних аварійних відключень, викликаних наслідками російської атаки, у частині регіону вводяться планові обмеження за заздалегідь оприлюдненими графіками.

фото: ДТЕК

фото: ДТЕК

ДТЕК закликав мешканців Київщини стежити за інформацією.

У компанії попередили, що ситуація в енергосистемі залишається динамічною, і у разі змін інформація буде оперативно оновлюватися в офіційних Telegram-каналах.

Нагадаємо, на тлі ліквідації наслідків комбінованої російської атаки на енергетичну інфраструктуру, НЕК «Укренерго» повідомила про оновлення ситуації в енергосистемі та зміну режиму обмежень у частині регіонів.

Раніше «Главком» повідомляв, що російські окупанти продовжують завдавати масованих ударів по об'єктах інфраструктури нашої країни. Через пошкодження об'єктів інфраструктури в Україні застосовуються графіки вимкнення електроенергії для побутових та промислових користувачів. Українцям варто знати про ресурси, на яких публікують графік відключення світла.

До слова, через масштабну ракетно-дронову атаку на енергетичну інфраструктуру у більшості областей запроваджено аварійні відключення. Найскладніша ситуація зі світлом на Сумщині та Чернігівщині.