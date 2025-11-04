Головна Країна Політика
Рада ухвалила законопроєкт для підтримки енергетичного сектору України

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Рада ухвалила законопроєкт для підтримки енергетичного сектору України
Нагорняк повідомив, що державні підприємства «Укренерго» та «Оператор ГТС» зможуть будувати нові об’єкти на кордоні з ЄС
Закон створює правові механізми для залучення інвестицій, грантових і кредитних коштів від європейських партнерів для відбудови енергетичної інфраструктури

У вівторок, 4 листопада, Рада прийняла за основу законопроєкт про інфраструктурні проєкти у сфері енергетики, які становлять суспільний інтерес. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на картку законопроєкту.

Народний депутат України Сергій Нагорняк пояснив телеканалу «Рада», що закон створює правові механізми для залучення інвестицій, грантових і кредитних коштів від європейських партнерів для відбудови енергетичної інфраструктури.

Згідно з законом, державні підприємства «Укренерго» та «Оператор ГТС» зможуть будувати нові об’єкти на кордоні з ЄС, що дозволить збільшувати імпорт і розширювати експорт енергоресурсів. 

Як повідомлялося, унаслідок масованих російських ударів по газовій інфраструктурі Україна втратила значну частину власного видобутку. Водночас президент Асоціації «Газові трейдери України» Андрій Мизовець застерігає: під загрозою можуть опинитися об’єкти імпорту газу в країнах ЄС поблизу кордону, зокрема у Словаччині чи Польщі.

