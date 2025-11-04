Рада ухвалила законопроєкт для підтримки енергетичного сектору України

Нагорняк повідомив, що державні підприємства «Укренерго» та «Оператор ГТС» зможуть будувати нові об’єкти на кордоні з ЄС

Закон створює правові механізми для залучення інвестицій, грантових і кредитних коштів від європейських партнерів для відбудови енергетичної інфраструктури

У вівторок, 4 листопада, Рада прийняла за основу законопроєкт про інфраструктурні проєкти у сфері енергетики, які становлять суспільний інтерес. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на картку законопроєкту.

Народний депутат України Сергій Нагорняк пояснив телеканалу «Рада», що закон створює правові механізми для залучення інвестицій, грантових і кредитних коштів від європейських партнерів для відбудови енергетичної інфраструктури.

Згідно з законом, державні підприємства «Укренерго» та «Оператор ГТС» зможуть будувати нові об’єкти на кордоні з ЄС, що дозволить збільшувати імпорт і розширювати експорт енергоресурсів.

Як повідомлялося, унаслідок масованих російських ударів по газовій інфраструктурі Україна втратила значну частину власного видобутку. Водночас президент Асоціації «Газові трейдери України» Андрій Мизовець застерігає: під загрозою можуть опинитися об’єкти імпорту газу в країнах ЄС поблизу кордону, зокрема у Словаччині чи Польщі.