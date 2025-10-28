Головна Київ Новини
Відключення світла 29 жовтня 2025 року: як діятимуть графіки на Київщині

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
колаж: glavcom.ua

На Київщині 29 жовтня упродовж доби діятимуть графіки відключення світла

Завтра, 29 жовтня, у Київській області діятимуть графіки відключення світла. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДТЕК.

Графіки відключень світла на Київщині 29 жовтня

  • 1.1 черга – без світла з 12:30 до 16:30;
  • 1.2 черга – світло буде весь день;
  • 2.1 черга – світло буде весь день;
  • 2.2 черга – без світла з 14:00 до 16:30;
  • 3.1 черга – без світла з 16:00 до 19:00;
  • 3.2 черга – без світла з 08:00 до 09:30.
  • 4.1 черга – без світла з 08:00 до 09:30 та з 16:00 до 20:00;
  • 4.2 черга – без світла з 08:00 до 10:00 та з 16:00 до 20:00;
  • 5.1 черга – без світла з 09:00 до 13:00;
  • 5.2 черга – без світла з 09:00 до 12:00;
  • 6.1 черга – без світла з 19:30 до 22:00;
  • 6.2 черга – без світла з 19:30 до 22:00.
Нагадаємо, завтра, 29 жовтня, в окремих регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання світла. Причина запровадження обмежень – наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

До слова, The Economist писав, що російські атаки на енергетичну інфраструктуру України набирають нових масштабів. Кремль активно використовує дешеві дрони Shahed та ракети для завдання точкових ударів по електричних мережах країни. З приходом зими Росія прагне зруйнувати ключові елементи енергетичної системи, сподіваючись зробити великі частини України непридатними для життя.

