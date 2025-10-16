Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

В усіх областях запроваджено аварійні відключення світла – «Укренерго»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
В усіх областях запроваджено аварійні відключення світла – «Укренерго»
Завтра, 17 жовтня, для промисловості діятимуть графіки відключень електроенергії
колаж: glavcom.ua

Відключення світла повʼязані з масштабними обстрілами української енергосистеми

Через складну ситуацію в енергосистемі в областях запроваджено аварійні відключення електроенергії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укренерго».

Зазначається, що до кінця добив в усіх областях також діятимуть обмеження потужності для промисловості та бізнесу. Тим часом на Чернігівщині обленерго застосовує три черги погодинних відключень.

Завтра, 17 жовтня, застосування графіків обмеження потужності для промисловості заплановане на всій території України у період з 07:00 до 22:00.

Нагадаємо, уночі окупанти вкотре завдали дронових ударів по енергооб’єктах у кількох регіонах. Внаслідок цього на ранок були знеструмлені споживачі у кількох областях. Аварійно-відновлювальні роботи тривають.

Як повідомлялося, у ніч на 10 жовтня Російська Федерація знову здійснила масовану атаку по об’єктах енергетичної інфраструктури України. Удар припав на річницю перших обстрілів енергосистеми, які окупанти розпочали у 2022 році. За словами президента Володимира Зеленського, Російська Федерація атакувала українську енергосистему понад 450 дронами і більше ніж трьома десятками ракет.

Також у ніч проти 14 жовтня атакувала Україну. Головні цілі – енергетика. Раніше Зеленський заявив, що Україна може почати імпортувати електроенергію цієї зими через ворожі атаки на енергоінфраструктуру.

До слова, очільник «Укренерго» Віталій Зайченко вважає, що аварійні відключення світла в Україні можуть тривати тиждень.

Читайте також:

Теги: електроенергія відключення світла відключення Укренерго

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Продавати вітрову енергію стає дедалі складніше
Вітрові електростанції вже не такі вигідні: експерти пояснили чому
23 вересня, 16:10
Станом на липень 2025 року заборгованість «Укренерго» перед «Гарантованим покупцем» становила близько 15,3 млрд грн
Боргова проблема «зеленої» енергетики все ще потребує системного вирішення – Соколовський
5 жовтня, 14:40
Експерт звернув увагу на дві особливості українського ринку
Рекордно низькі ціни на ринку. Енергетичний експерт пояснив, що відбудося
20 вересня, 16:30
Енергетики ліквідують наслідки російської атаки
Росія здійснила масований удар у третю річницю атак на енергосистему України
10 жовтня, 08:18
Перелік «захищених споживачів» необхідно звузити до критичної інфраструктури – експерт
Перелік «захищених споживачів» необхідно звузити до критичної інфраструктури – експерт
2 жовтня, 10:36
Українська енергосистема залишається технічно та фінансово розбалансованою через відсутність ефективного управління протягом останніх двох десятиліть
Чому у вересні впали ціни на електроенергію? Висновок тимчасової слідчої комісії
3 жовтня, 17:07
Уночі 6 жовтня російські загарбники атакували Харків ударними дронами
Прийдешня зима буде найважчою для Харкова за весь час великої війни – Терехов
6 жовтня, 15:48
Завдання української сторони – залучити всі можливі ресурси для швидкого ремонту енергооб’єктів
Міненерго пояснило, як Росія змінила тактику ударів по енергетичних об’єктах
11 жовтня, 18:44
«Росіяни не гребують атакувати бригади ремонтників, енергетиків, які намагаються якомога швидше заживити споживачів», – наголосила міністерка
Міненерго зробило заяву про ситуацію в енергосистемі України
12 жовтня, 21:29

Події в Україні

В усіх областях запроваджено аварійні відключення світла – «Укренерго»
В усіх областях запроваджено аварійні відключення світла – «Укренерго»
Росія створює мертві зони. Глава Держвідновлення оцінив нову стратегію ударів ворога по інфраструктурі
Росія створює мертві зони. Глава Держвідновлення оцінив нову стратегію ударів ворога по інфраструктурі
Удари Росії по енергетиці. Посол ЕС в Україні відзначила правильність стратегії ДТЕК
Удари Росії по енергетиці. Посол ЕС в Україні відзначила правильність стратегії ДТЕК
Два десятки шахедів за один день по одній підстанції. Голова Держагентства відновлення розказав, як ворог міняє тактику
Два десятки шахедів за один день по одній підстанції. Голова Держагентства відновлення розказав, як ворог міняє тактику
«Укренерго» повідомило, скільки часу триватимуть аварійні відключення світла
«Укренерго» повідомило, скільки часу триватимуть аварійні відключення світла
Буданов розповів, яке життя чекає українців у найближчі роки
Буданов розповів, яке життя чекає українців у найближчі роки

Новини

В Україні без опадів: погода на 16 жовтня
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 15 жовтня
Вчора, 05:59
Атака на Харківщину: є постраждалі, серед них – дитина
12 жовтня, 09:44
Європа продовжує фінансувати Кремль: які країни збільшили імпорт російських енергоносіїв?
12 жовтня, 04:46
В Україні хмарно, дощитиме: прогноз погоди на 10 жовтня
10 жовтня, 06:01
В Україні дощитиме: прогноз погоди на 9 жовтня
9 жовтня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua