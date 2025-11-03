Чи можна прогнозувати відключення світла на тиждень? Енергетик дав відповідь

Енергетики постійно працюють над відновленням забезпечення

Попри постійну роботу «Укренерго» над стабільністю енергосистеми, прогнозування відключення світла в Україні строком на тиждень наразі неможливе. Таку заяву зробив виконуючий обов’язки голови «Держенергонагляду» Анатолій Замулко, пише «Главком» із посиланням на етер національного телемарафону.

За словами Анатолія Замулка, робити подібні прогнози складно. «Ну, давайте так. На сьогодні «Укренерго» і вся енергосистема працює саме над тим, щоб забезпечити стабільність, хоча б утримувати те, що є. Якщо в нас не будуть додаткових якихось влучань, а вони, на превеликий жаль, постійно в нас відбуваються», – каже Анатолій Замулко.

Однак виконуючий обов’язки голови «Держенергонагляду» зауважує, що енергетики постійно працюють над стабільною роботою енергосистеми та підсилюють мережі. Також проводяться відновлювальні роботи на місцях влучань після російських атак. «Казати на тиждень-два, напевно, зараз ніхто так говорити не може, тому що ми входимо в температурний режим, коли буде збільшуватися споживання електричної енергії, у тому числі для опалення. Тому треба готуватися до того, що цей процес будемо максимально зменшувати», – додав він.

Анатолій Замулко додає, що за умови припинення процесу руйнуваннь енергосистеми, ситуація з електроенергією буде покращуватись.

Нещодавно росіяни атакували бомбами Словʼянську ТЕС. Унаслідок удару відомо про загиблих та поранених. Президент України повідомив про загиблих та поранених.

