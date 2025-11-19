Оновлено графіки відключення світла на 19 листопада для Києва та області

ДТЕК оновив графіки відключення світла

У столиці та Київській області оновлено графік погодинних відключень світла на 19 листопада. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДТЕК.

Графіки відключення світла у Києві 19 листопада

1.1 черга – без світла з 13:00 до 17:00 та з 23:30 до 24:00;

1.2 черга – без світла з 13:00 до 18:30 та з 23:30 до 24:00;

2.1 черга – без світла з 02:30 до 06:30, з 13:00 до 17:00 та 23:30 до 24:00;

2.2 черга – без світла з 02:30 до 06:30 та з 13:00 до 17:00;

3.1 черга – без світла з 07:00 до 10:00 та з 16:30 до 20:30;

3.2 черга – без світла з 07:00 до 10:00 та з 16:30 до 20:30;

4.1 черга – без світла з 06:00 до 10:00 та з 16:30 до 20:30;

4.2 черга – без світла з 06:00 до 10:00 та з 16:30 до 20:30;

5.1 черга – без світла з 00:00 до 03:00, з 09:30 до 13:30, з 16:00 до 17:00 та з 20:00 до 21:30;

5.2 черга – без світла з 09:30 до 13:30 та з 20:00 до 24:00;

6.1 черга – без світла з 00:00 до 03:00, з 09:30 до 13:30 та з 20:00 до 24:00;

6.2 черга – без світла з 09:30 до 13:30 та з 20:00 до 24:00.

Графіки відключення світла у Київській області 19 листопада

1.1 черга – без світла з 12:30 до 16:00 та з 23:00 до 24:00;

1.2 черга – без світла з 12:30 до 18:00 та з 23:00 до 24:00;

2.1 черга – без світла з 02:00 до 05:30, з 12:30 до 16:00 та 23:00 до 24:00;

2.2 черга – без світла з 02:00 до 05:30, з 12:30 до 16:00;

3.1 черга – без світла з 05:30 до 09:00 та з 16:00 до 19:30;

3.2 черга – без світла з 05:30 до 09:00 та з 16:00 до 19:30;

4.1 черга – без світла з 07:00 до 09:00 та з 16:00 до 19:30;

4.2 черга – без світла з 07:00 до 09:00 та з 16:00 до 19:30;

5.1 черга – без світла з 09:00 до 12:30 та з 19:30 до 23:00;

5.2 черга – без світла з 09:00 до 12:30 та з 19:30 до 23:00;

6.1 черга – без світла з 00:00 до 02:00, з 09:00 до 12:30 та з 19:30 до 21:00;

6.2 черга – без світла з 00:00 до 02:00, з 09:00 до 12:30 та з 19:30 до 23:00.

До слова, в умовах підвищених ризиків для енергетичної інфраструктури України критично важливо бути готовим до планових, екстрених чи довготривалих відключень електроенергії, особливо в холодний період. «Главком» зібрав рекомендації, які допоможуть правильно підготувати свій дім, запастися необхідним і знати, як діяти, коли зникає світло, тепло і вода.