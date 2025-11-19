Головна Київ Новини
search button user button menu button

Оновлено графіки відключення світла на 19 листопада для Києва та області

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Оновлено графіки відключення світла на 19 листопада для Києва та області
колаж: glavcom.ua

ДТЕК оновив графіки відключення світла

У столиці та Київській області оновлено графік погодинних відключень світла на 19 листопада. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДТЕК.

Графіки відключення світла у Києві 19 листопада

  • 1.1 черга – без світла з 13:00 до 17:00 та з 23:30 до 24:00;
  • 1.2 черга – без світла з 13:00 до 18:30 та з 23:30 до 24:00;
  • 2.1 черга – без світла з 02:30 до 06:30, з 13:00 до 17:00 та 23:30 до 24:00;
  • 2.2 черга – без світла з 02:30 до 06:30 та з 13:00 до 17:00;
  • 3.1 черга – без світла з 07:00 до 10:00 та з 16:30 до 20:30;
  • 3.2 черга – без світла з 07:00 до 10:00 та з 16:30 до 20:30;
  • 4.1 черга – без світла з 06:00 до 10:00 та з 16:30 до 20:30;
  • 4.2 черга – без світла з 06:00 до 10:00 та з 16:30 до 20:30;
  • 5.1 черга – без світла з 00:00 до 03:00, з 09:30 до 13:30, з 16:00 до 17:00 та з 20:00 до 21:30;
  • 5.2 черга – без світла з 09:30 до 13:30 та з 20:00 до 24:00;
  • 6.1 черга – без світла з 00:00 до 03:00, з 09:30 до 13:30 та з 20:00 до 24:00;
  • 6.2 черга – без світла з 09:30 до 13:30 та з 20:00 до 24:00.
Оновлено графіки відключення світла на 19 листопада для Києва та області фото 1
Оновлено графіки відключення світла на 19 листопада для Києва та області фото 2

Графіки відключення світла у Київській області 19 листопада

  • 1.1 черга – без світла з 12:30 до 16:00 та з 23:00 до 24:00;
  • 1.2 черга – без світла з 12:30 до 18:00 та з 23:00 до 24:00;
  • 2.1 черга – без світла з 02:00 до 05:30, з 12:30 до 16:00 та 23:00 до 24:00;
  • 2.2 черга – без світла з 02:00 до 05:30, з 12:30 до 16:00;
  • 3.1 черга – без світла з 05:30 до 09:00 та з 16:00 до 19:30;
  • 3.2 черга – без світла з 05:30 до 09:00 та з 16:00 до 19:30;
  • 4.1 черга – без світла з 07:00 до 09:00 та з 16:00 до 19:30;
  • 4.2 черга – без світла з 07:00 до 09:00 та з 16:00 до 19:30;
  • 5.1 черга – без світла з 09:00 до 12:30 та з 19:30 до 23:00;
  • 5.2 черга – без світла з 09:00 до 12:30 та з 19:30 до 23:00;
  • 6.1 черга – без світла з 00:00 до 02:00, з 09:00 до 12:30 та з 19:30 до 21:00;
  • 6.2 черга – без світла з 00:00 до 02:00, з 09:00 до 12:30 та з 19:30 до 23:00.
Оновлено графіки відключення світла на 19 листопада для Києва та області фото 3
Оновлено графіки відключення світла на 19 листопада для Києва та області фото 4

До слова, в умовах підвищених ризиків для енергетичної інфраструктури України критично важливо бути готовим до планових, екстрених чи довготривалих відключень електроенергії, особливо в холодний період. «Главком» зібрав рекомендації, які допоможуть правильно підготувати свій дім, запастися необхідним і знати, як діяти, коли зникає світло, тепло і вода.

Читайте також:

Теги: Київ Київщина ДТЕК відключення світла

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Енергетики почнуть аварійно-відновлювальні роботи, коли дозволятиме безпекова ситуація
Де найскладніша ситуація зі світлом? «Укренерго» назвало дві області
22 жовтня, 10:52
Київ став першим містом у тодішній Російській імперії, де запустили лінію електричного трамвая, але будівництво метро сильно відставало
65 років Київському метро. Історики нагадали, через кого проєкт загальмувався на пів століття
9 листопада, 12:31
Розгортання системи теплопостачання технологічно потребує до семи днів
Старт опалювального сезону у столиці: скільки будинків уже з теплом
31 жовтня, 14:59
У Києві тривога тривала 20 хвилин
У Києві тривога тривала 20 хвилин
3 листопада, 16:18
Відповідно до умов договору постачальник мав забезпечити прозорість формування ціни та інформувати споживача про зміни тарифів на ринку
Керівник приватної фірми підозрюється у виведенні 47 млн грн з бюджету Києва
5 листопада, 16:04
Власники припаркованих уздовж проїжджої частини дороги автомобілів не залишили місця для великогабаритної техніки
На Подолі припарковані автівки заважали гасити пожежу в багатоповерхівці (відео)
13 листопада, 11:28

Новини

Фіктивний ремонт на 2,1 млн грн: експроректор столичного університету отримав підозру
Фіктивний ремонт на 2,1 млн грн: експроректор столичного університету отримав підозру
Київ впроваджує унікальну систему розподіленої електрогенерації: подібного немає ніде в світі
Київ впроваджує унікальну систему розподіленої електрогенерації: подібного немає ніде в світі
Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 22-23 листопада
Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 22-23 листопада
Зоопарк повідомив про стан оленя, який постраждав під час обстрілу Києва
Зоопарк повідомив про стан оленя, який постраждав під час обстрілу Києва
Київ накриває туман: синоптики попереджають про небезпеку
Київ накриває туман: синоптики попереджають про небезпеку
Графіки відключень світла у Києві 21 листопада оновлено
Графіки відключень світла у Києві 21 листопада оновлено

Новини

Україна та Європа не можуть ігнорувати «мирний план» США: аналіз Sky News
Сьогодні, 02:28
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 19 листопада
19 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 18 листопада
18 листопада, 06:00
В Україні хмарно: погода на 17 листопада
17 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 16 листопада
16 листопада, 06:01
Мерц в розмові з Зеленським виступив проти масового виїзду молодих чоловіків з України до Німеччини
14 листопада, 05:38

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
20 листопада, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua