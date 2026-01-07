Головна Київ Новини
Пішов із життя відомий журналіст Денис Безлюдько

Ірина Міллер
Ірина Міллер
Пішов із життя відомий журналіст Денис Безлюдько
З 2000 року Денис Безлюдько працював в ряді авторитетних економічних газет і видань
фото зі сторінки Дениса Безлюдька у мережі Facebook

Життя медійника обірвалося під час ранкової пробіжки

Раптово пішов із життя відомий український журналіст, колишній головний редактор провідних інформаційних агентств Денис Безлюдько. Про трагедію сьогодні, 7 січня, повідомила його дружина Леся Казачинська, інформує «Главком».

За словами дружини, життя Дениса Безлюдька обірвалося під час звичайної ранкової пробіжки.

Життя Дениса Безлюдька обірвалося під час звичайної ранкової пробіжки.
Життя Дениса Безлюдька обірвалося під час звичайної ранкової пробіжки.
фото: Леся Казачинська/Facebook

«Ми всі смертні. І смертні раптово. Війна лише загострила розуміння цього», – написала дружина журналіста, закликавши колег до поваги, витримки та дотримання «режиму тиші» у цей надважкий для родини час.

Життєвий шлях та професійні здобутки

Денис Безлюдько був відомим в українському медіапросторі професіоналом, який присвятив журналістиці десятиліття. 

У 1998 році закінчив Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана. У 2009-му – Школу цифрової журналістики DFJ при Києво-Могилянській академії. З 2000 року працював в ряді авторитетних економічних газет і видань:

  • «Українські новини»: В агентстві Денис пропрацював 14 років, пройшовши шлях до посад головного редактора та директора з розвитку, які залишив у березні 2014 року.
  • «РБК-Україна»: У вересні 2015 року він був призначений головним редактором агентства.
  • Денис Безлюдько також був активним блогером. Його публікації можна було почитати на платформах «Главком», «Цензор.НЕТ», «Телеграф» та інших.
  • Ведучий рубрик та експерт на телебаченні і радіо з питань економіки та медіа.
  • Запрошений викладач на курсі журналістики в Києво-Могилянській Академії, багаторічний учасник і голова правління (з 2021р) Всеукраїнського журналістського конкурсу Presszvanie.

Денис Безлюдько сповідував здоровий спосіб життя, захоплювався бігом і регулярно присвячував час тренуванням.

Безлюдько під час участі у спортивному фестивалі Wild Desert Ultratrail на території Національного природного парку «Олешківські піски». Вересень 2019 рік
Безлюдько під час участі у спортивному фестивалі Wild Desert Ultratrail на території Національного природного парку «Олешківські піски». Вересень 2019 рік
фото зі сторінки Дениса Безлюдька у мережі Facebook
Денис Безлюдько разом із дружиною Лесею Казачинською
Денис Безлюдько разом із дружиною Лесею Казачинською
фото зі сторінки Дениса Безлюдька у мережі Facebook
Денис Безлюдько
Денис Безлюдько
фото: Леся Казачинська
Денис Безлюдько з домашнім улюбленцем
Денис Безлюдько з домашнім улюбленцем
фото зі сторінки Дениса Безлюдька у мережі Facebook

Прощання

Про дату та місце прощання з Денисом буде повідомлено пізніше. Родина просить колег-журналістів виявити тактовність. Для тих, хто бажає підтримати сім’ю фінансово, посилання на благодійний збір (конверт) опубліковано в коментарях до офіційного допису дружини.

Дату і місце прощання з журналістом буде оголошено пізніше
Дату і місце прощання з журналістом буде оголошено пізніше
фото зі сторінки Дениса Безлюдька у мережі Facebook

Висловлюємо найщиріші співчуття рідним, близьким та всім, хто знав Дениса Безлюдька.

Теги: смерть журналіст

