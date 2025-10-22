Головна Країна Події в Україні
Де найскладніша ситуація зі світлом? «Укренерго» назвало дві області

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Де найскладніша ситуація зі світлом? «Укренерго» назвало дві області
Енергетики почнуть аварійно-відновлювальні роботи, коли дозволятиме безпекова ситуація
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

У більшості областей запроваджено аварійні відключення світла

Через масштабну ракетно-дронову атаку на енергетичну інфраструктуру у більшості областей запроваджено аварійні відключення. Найскладніша ситуація зі світлом на Сумщині та Чернігівщині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укренерго».

Аварійно-відновлювальні роботи почались одразу, як це дозволила безпекова ситуація. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути пошкоджене устаткування в роботу. Через наслідки попередніх російських обстрілів – сьогодні в усіх регіонах України з 16:00 до 22:00 будуть діяти графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

За словами енергетиків, споживання електроенергії тримається на високому рівні. Вчора, 21 жовтня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на тому ж рівні, що й максимум попередньої доби – у понеділок, 20 жовтня.

«Враховуючи наслідки обстрілів та погодні умови, сьогодні упродовж доби зберігається необхідність в ощадливому споживанні електроенергії. Якщо зараз у вас є електроенергія – будь ласка, максимально обмежте користування потужними електроприладами», – йдеться в заяві компанії.

Нагадаємо, упродовж усієї ночі російські загарбники завдавали ударів по енергетичній інфраструктурі України. Наразі у більшості областей України запроваджені аварійні відключення. Вони будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Як відомо, у ніч на 22 жовтня російські окупанти атакували Київ балістикою та ударними дронами. Також уночі, з 01:30 до 01:47, ворог завдав ударів безпілотниками по Запоріжжю. За словами пресслужби ОВА, терористи били по критичній та цивільній інфраструктурі.

Крім того, ворог атакував об'єкти підприємств нафтогазової промисловості Полтавщини. Унаслідок прямих влучань та падіння уламків пошкоджено обʼєкти у Миргородському районі.

До слова, окупанти атакували Одещину ударними дронами. В Ізмаїлі пошкоджено енергетичну та портову інфраструктуру.

