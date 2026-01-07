Вимагав у посадовця ТЦК $100 тис. нібито для ДБР: правоохоронці затримали шахрая

Зловмисник може отримати до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна

Працівники ДБР у взаємодії з ДВБ Нацполіції затримали мешканця столиці, який намагався шахрайськими діями видурити $100 тис. у начальника відділу районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки однієї з західних областей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДБР.

«У грудні 2025 року чоловік зателефонував військовослужбовцю ТЦК як нібито «посередник» від Державного бюро розслідувань. Він почав переконувати його, що щодо нього та його близьких правоохоронці начебто розслідують кримінальне провадження за ст. 114-1 КК України (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України). Щоб «уникнути проблем», шахрай пропонував «вирішити питання» за $100 тис.», – йдеться у повідомленні.

Насправді жодного подібного провадження щодо посадовця ТЦК не існувало – чоловік просто вигадав цю історію, щоб «заробити» гроші, яких у військового не було. У разі відмови платити він погрожував «притягненням до кримінальної відповідальності», а також публікацією в ЗМІ особистої інтимної інформації потерпілого, яку начебто мають у своєму розпорядженні правоохоронці.

Працівники ДБР затримали фігуранта під час передачі частини коштів у розмірі $50 тис. Йому повідомлено про підозру в замаху на шахрайство в особливо великих розмірах (ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 190 КК України).

Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

До слова, у столиці затримали 30-річного чоловіка, який під виглядом «співробітника СБУ» привласнив заощадження 74-річної жінки. Шахраї залякали пенсіонерку необхідністю перевірки її коштів.