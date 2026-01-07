Головна Київ Новини
Вимагав у посадовця ТЦК $100 тис. нібито для ДБР: правоохоронці затримали шахрая

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Вимагав у посадовця ТЦК $100 тис. нібито для ДБР: правоохоронці затримали шахрая
Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу
фото: ДБР

Зловмисник може отримати до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна

Працівники ДБР у взаємодії з ДВБ Нацполіції затримали мешканця столиці, який намагався шахрайськими діями видурити $100 тис. у начальника відділу районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки однієї з західних областей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДБР.

«У грудні 2025 року чоловік зателефонував військовослужбовцю ТЦК як нібито «посередник» від Державного бюро розслідувань. Він почав переконувати його, що щодо нього та його близьких правоохоронці начебто розслідують кримінальне провадження за ст. 114-1 КК України (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України). Щоб «уникнути проблем», шахрай пропонував «вирішити питання» за $100 тис.», – йдеться у повідомленні.

Насправді жодного подібного провадження щодо посадовця ТЦК не існувало – чоловік просто вигадав цю історію, щоб «заробити» гроші, яких у військового не було. У разі відмови платити він погрожував «притягненням до кримінальної відповідальності», а також публікацією в ЗМІ особистої інтимної інформації потерпілого, яку начебто мають у своєму розпорядженні правоохоронці.

Працівники ДБР затримали фігуранта під час передачі частини коштів у розмірі $50 тис. Йому повідомлено про підозру в замаху на шахрайство в особливо великих розмірах (ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 190 КК України).

Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

До слова, у столиці затримали 30-річного чоловіка, який під виглядом «співробітника СБУ» привласнив заощадження 74-річної жінки. Шахраї залякали пенсіонерку необхідністю перевірки її коштів.

За даними слідства, правоохоронець заволодів коштами державної одноразової грошової допомоги, виплаченої батькові військовослужбовиці Національної гвардії
Обікрав родину загиблої захисниці «Азовсталі». На Прикарпатті викрито поліцейського
2 сiчня, 20:34
30-річний киянин отримав підозру у шахрайстві
Літня киянка віддала 1,4 млн грн шахраям: підозру отримав 30-річний житель столиці
2 сiчня, 15:05
Після кар'єри в Англії футболіст перейшов до чемпіонату Єгипту, де і грав до моменту розслідувань
Подвійний удар: єгиптянин отримав тюремний термін та дискваліфікацію за один сезон
31 грудня, 2025, 15:44
Дії ексочільника УСБУ кваліфіковано за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 109 та ст. 341 КК України
Ексочільник управління СБУ в Харківській області отримав підозру
26 грудня, 2025, 09:40
Майже 10 тис. громадян Росії, Молдови та України отримали паспорт Румунії шляхом шахрайства
У Румунії викрито шахрайську схему, за якою росіяни отримували паспорти ЄС
24 грудня, 2025, 16:57
За вчинене підозрюваному загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна
Ошукав волонтера на $30 тис. У Києві викрито псевдопостачальника дронів
24 грудня, 2025, 15:46
Національне агентство з питань запобігання корупції провело моніторинг способу життя експосадовця
Накрав пального й облаштував міні-АЗС. Експосадовець ДСНС отримав підозру
19 грудня, 2025, 12:20
ДБР оголосило підозру шістьом фігурантам
ДБР викрило схему з «паперовими» військовими та фейковими виплатами на 15,5 млн грн
16 грудня, 2025, 19:28
Під час досудового розслідування ДБР допитало 47 свідків
ДБР підтвердило: фігуранти плівок НАБУ бували у них в будівлі
10 грудня, 2025, 10:34

