Старт опалювального сезону у столиці: скільки будинків уже з теплом

29 жовтня міська влада ухвалила рішення про старт опалення в житловому фонді

У Києві триває старт опалювального сезону, станом на сьогодні теплопостачання вже подали в більш як 50% житлових будинків, що перебувають в управлінні комунальних керуючих компаній. Про це за результатами проведеного штабу з проходження осінньо-зимового сезону повідомляє преслужба КМДА, інформує «Главком».

29 жовтня міська влада прийняла рішення про старт опалення в житловому фонді. Були враховані погодні умови, необхідність раціонального використання палива, забезпечення санітарних температурних параметрів у будинках і зниження навантаження на електромережу.

«Розгортання системи теплопостачання технологічно потребує до семи днів, адже Київ експлуатує одну з найбільших централізованих систем теплопостачання в Європі – 2,7 тис. км теплових мереж, теплоелектроцентралі. Тому будинки підключають до тепла поступово», – зазначив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

Він зауважив, що за індивідуальними заявками підключають житлові будинки з ОСББ та ЖБК, відомчі, тому тут важлива комунікація з жителями.

«Керівники правлінь ОСББ або приватні управителі приймають рішення про те, що заявку на включення подають пізніше, ніж триває загальний старт. Наприклад, будинок термомодернізований і зараз ще не потребує опалення, то важливо, щоб про таке рішення були поінформовані люди. Я закликаю і керівників правлінь та управителів, і відповідні районні служби забезпечити цю комунікацію, а також враховувати прогнозні температурні показники», – сказав посадовець.

Петро Пантелеєв також доручив управителям перевірити роботу систем теплопостачання в тих будинках, де вже тепло подали – зокрема, щодо наповнення систем та відсутності повітря тощо.

Нагадаємо, заступник Міністра розвитку громад та територій Костянтин Ковальчук зазначив, що цей опалювальний сезон стартував за умов безпрецедентних атак ворога на енергетичну та теплову генерацію. «Ми прогнозуємо нелегку зиму, але попри це технічна готовність підприємств теплопостачання комунальної сфери дозволяє розпочати опалювальний сезон», – заявив заступник Міністра. Костянтин Ковальчук наголосив на важливості обачного використання ресурсів і підкреслив, що Україна входить у цей сезон із готовністю, злагодженою роботою енергетиків, комунальників, місцевої влади та підтримкою міжнародних партнерів.

23 жовтня 2025 року Кличко наголосив, що столиця перебуває на порозі опалювального сезону, четвертого в умовах воєнного стану. За словами мера, влада готувалася до нього, враховуючи досвід попередніх складних років: ремонтували найзношеніші та пошкоджені ворогом ділянки мереж. Проводили гідравлічні випробування, ремонт і оснащення котелень, збільшили запас незалежних джерел живлення, мобільних котелень, впроваджували і співфінансували програму енергостійкості житлових будинків, створювали захист енергооб»єктів, відповідно до вимог Генштабу ЗСУ.