На Подолі припарковані автівки заважали гасити пожежу в багатоповерхівці (відео)

Рятувальники вкотре наголосили на важливості залишати проїзди для оперативного транспорту вільними

У Подільському районі столиці припарковані автівки вкотре створили перешкоди для роботи пожежно-рятувальних підрозділів, які прибули на виклик про пожежу у багатоповерхівці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС Києва.

За словами рятувальників, повідомлення про займання у квартирі на верхньому поверсі дев'ятиповерхівки по провулку Межовому надійшло учора, 12 листопада, о 19:27.

Подія потребувала використання колінчастого підіймача, але вогнеборцям довелося докласти значних зусиль для його встановлення. Власники припаркованих уздовж проїжджої частини дороги автомобілів не залишили місця для великогабаритної техніки.

Незважаючи на труднощі, пожежу на площі 50 кв. м було ліквідовано о 20:23, внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Рятувальники вкотре наголосили на важливості залишати проїзди для оперативного транспорту вільними, закликаючи громадян дбати про те, щоб в потрібний момент рятувальники могли оперативно виконати свою роботу та зберегти чиєсь життя.

Нагадаємо, не це перший випадок, коли через запарковані двори рятувальники не можуть вчасно дістатися до місця займання. У Дніпровському районі 21 березня 2025 року внаслідок падіння уламка дрона сталася пожежа у багатоповерхівці. Вогонь охопив верхні поверхи будинку, повністю знищивши одну з квартир, де заживо згоріла жінка. Сусідка загиблої жінки у Дніпровському районі розповіла, що рятувальні служби не могли під’їхати до будинку, оскільки двір був повністю заставлений автомобілями.

У липні 2025 року начальник КМВА Тимур Ткаченко заявив, що ще навесні посадовці КМДА отримали доручення щодо врегулювання питання із хаотичним паркуванням автомобілів у столичних дворах. Однак, за словами Ткаченка, за цей час у КМДА було визначено лише чотири адреси, за якими мають реалізувати пілотний проєкт зі встановлення розмітки та антипаркувальних пристроїв.

Отримавши відповідь КМДА, Ткаченко заявив про «профанацію» та попередив, що у разі відсутності прогресу у врегулюванні питання вимагатиме дисциплінарної відповідальності.