Київ перетворився на суцільну ковзанку (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Київ перетворився на суцільну ковзанку (фото)
«Київпастранс» повідомляє про затримку низки тролейбусів та трамваїв через ДТП
фото: соцмережі

Погіршення умов почалося напередодні: спочатку у місті йшов сніг, а пізніше почався дощ, який одразу перетворював вулиці на дзеркальну поверхню

Сьогодні, 7 січня, Київ опинився у полоні крижаної стихії. Погіршення погоди почалося ще ввечері 6 січня: мокрий сніг згодом перейшов у дрібний дощ, який за низької температури миттєво замерзав. Як наслідок — дороги, тротуари та сходи вкрилися товстим шаром льоду. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на місцеві пабліки та офіційні служби.

Місцеві мешканці скаржаться, що пересуватися столицею стало вкрай складно та небезпечно – місто буквально перетворилося на каток. «Київпастранс» повідомляє про затримку низки тролейбусів та трамваїв через ДТП. Погіршення умов почалося напередодні: спочатку у місті йшов сніг, а пізніше почався дощ, який одразу перетворював вулиці на дзеркальну поверхню.

6 січня ввечері після крижаного дощу тротуари у столиці вкрилися льодом
фото: glavcom.ua
Повертаючись додому пізно ввечері 6 січня, кияни намагалися йти засніженим узбіччям уздовж тротуарів, щоб не послизнутися на льоду
фото: glavcom.ua

Синоптики попереджали, що 7 січня у Києві очікується туман із видимістю 300–500 м та сильна ожеледиця. Через це у столиці оголошено І рівень небезпечності (жовтий). Температура вдень коливається в межах 0–2°C морозу.

На боротьбу з наслідками негоди вийшли профільні служби. Зокрема, у КО «Київзеленбуд» повідомили, що станом на ранок 7 січня до очищення снігу та обробки доріжок у зелених зонах залучено 719 працівників та 30 одиниць спецтехніки. Для безпеки пішоходів комунальники вже підготували понад 29 тонн протиожеледних засобів.

Станом на ранок, 7 січня, до очищення снігу в зелених зонах столиці залучено 719 працівників комунальних підприємств, що входять до складу КО «Київзеленбуд»
фото: «Київзеленбуд»
У зелених зонах тривають протиожеледні роботи
фото: Київзеленбуд

Для уникнення травматизму киян закликають бути максимально обережними та дотримуватися правил безпеки. Міська влада та рятувальники закликають киян без нагальної потреби не виходити на вулицю та не виїжджати на приватних авто. 

Нагадаємо, в Україну послідовно надходять південні циклони, що спричиняють хвилю складної погоди з різкими коливаннями температури та інтенсивності опадів. Сьогодні, за даними синоптикині Наталки Діденко, в Україні – сніг переважно на заході, на півночі йтиме мокрий сніг, а на решті території переважно дощ.

