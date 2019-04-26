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    Операція «Нерест»: під Києвом у браконьєра вилучено 30 кг риби

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    Правоохоронці вилучили у порушника рибу: карасі, лящі, товстолоб - Операція «Нерест»: під Києвом у браконьєра вилучено 30 кг риби
    Правоохоронці вилучили у порушника рибу: карасі, лящі, товстолоб
    Фото: Нацполіція

    Сума збитку становить 3,5 тисячі гривень

    Наряд групи реагування патрульної поліції Бориспільського району під час патрулювання виявили браконьєра. У власному автомобілі чоловік перевозив рибацькі знаряддя та свіжо виловлену рибу. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Київській області.

    Встановлено, що 43-річний житель села Петропавлівське організував незаконний вилов риби на нерестовищі в затоці Канівського водосховища.

    Під час огляду автомобіля ВАЗ 2104 працівники поліції виявили та вилучили у якості речових доказів риболовні сітки, надувний човен. Також вилучили рибу - карасі, лящі, товстолоб - загально вагою майже 30 кг.

    Сума збитку становить 3,5 тисячі гривень.

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    Операція «Нерест»: під Києвом у браконьєра вилучено 30 кг риби
    Операція «Нерест»: під Києвом у браконьєра вилучено 30 кг риби
    Операція «Нерест»: під Києвом у браконьєра вилучено 30 кг риби

    Відносно браконьєра складено адміністративний протокол за ст. 185-4 КУпАП. Стаття передбачає сплату штрафу від 10 до 30 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

    Поліція нагадує: до 9 червня триває нерестова заборона на вилов водних ресурсів. Працівники поліції продовжують роботу щодо виявлення порушників-рибаків.

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