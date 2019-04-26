Операція «Нерест»: під Києвом у браконьєра вилучено 30 кг риби
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Сума збитку становить 3,5 тисячі гривень
Наряд групи реагування патрульної поліції Бориспільського району під час патрулювання виявили браконьєра. У власному автомобілі чоловік перевозив рибацькі знаряддя та свіжо виловлену рибу. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Київській області.
Встановлено, що 43-річний житель села Петропавлівське організував незаконний вилов риби на нерестовищі в затоці Канівського водосховища.
Під час огляду автомобіля ВАЗ 2104 працівники поліції виявили та вилучили у якості речових доказів риболовні сітки, надувний човен. Також вилучили рибу - карасі, лящі, товстолоб - загально вагою майже 30 кг.
Сума збитку становить 3,5 тисячі гривень.
Відносно браконьєра складено адміністративний протокол за ст. 185-4 КУпАП. Стаття передбачає сплату штрафу від 10 до 30 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.
Поліція нагадує: до 9 червня триває нерестова заборона на вилов водних ресурсів. Працівники поліції продовжують роботу щодо виявлення порушників-рибаків.