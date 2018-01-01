Опубліковано графік відключення електроенергії в Києво-Святошинському районі
- Сьогодні, 13:27
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Відключення плануються у період з 19 по 24 лютого 2018 рокуУ зв'язку з плановими роботами можливі наступні відключення світла в населених пунктах Києво-Святошинського району, в лютому 2018 року.
19 лютого з 9:00 до 17:00
В с. Петропавлівська Борщагівка буде проводитися чистка траси, можливі відключення по вул. Леніна, Пушкіна, Шевченка, В. Окружна.
21 лютого з 9:00 до 17:00
В с. Шпитьки буде проводитися чистка траси, можливі відключення по вул. Леніна, Лермонтова.
В с. Музичі буде проводитися чистка траси, можливі відключення по вул. Шевченка.
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22 лютого з 9:00 до 17:00
В с. Гурівщина буде проводитися Заміна проводу та чистка траси, можливі відключення по вул. Київська.
23 лютого з 9:00 до 17:00
В с. Ходосівка буде проводитися чистка траси, можливі відключення по вул. Леніна, Островського, Південна, Степова.
В с. Софіївська Борщагівка буде проводитися чистка траси, можливі відключення по вул. Щорса.
24 лютого з 9:00 до 17:00
В с. Крюківщина буде проводитися Заміна проводу та чистка траси, можливі відключення по вул. Будьоного.
Джерело: boyarka-shop.in.ua