Опубліковано графік відключення електроенергії в Києво-Святошинському районі

Відключення плануються у період з 19 по 24 лютого 2018 року

У зв'язку з плановими роботами можливі наступні відключення світла в населених пунктах Києво-Святошинського району, в лютому 2018 року.19 лютого з 9:00 до 17:00В с. Петропавлівська Борщагівка буде проводитися чистка траси, можливі відключення по вул. Леніна, Пушкіна, Шевченка, В. Окружна.21 лютого з 9:00 до 17:00В с. Шпитьки буде проводитися чистка



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Відключення плануються у період з 19 по 24 лютого 2018 року

В с. Петропавлівська Борщагівка буде проводитися чистка траси, можливі відключення по вул. Леніна, Пушкіна, Шевченка, В. Окружна.

В с. Шпитьки буде проводитися чистка траси, можливі відключення по вул. Леніна, Лермонтова.

В с. Музичі буде проводитися чистка траси, можливі відключення по вул. Шевченка.

У зв'язку з плановими роботами можливі наступні відключення світла в населених пунктах Києво-Святошинського району, в лютому 2018 року.

В с. Гурівщина буде проводитися Заміна проводу та чистка траси, можливі відключення по вул. Київська.

В с. Ходосівка буде проводитися чистка траси, можливі відключення по вул. Леніна, Островського, Південна, Степова.

В с. Софіївська Борщагівка буде проводитися чистка траси, можливі відключення по вул. Щорса.

В с. Крюківщина буде проводитися Заміна проводу та чистка траси, можливі відключення по вул. Будьоного.

Джерело: boyarka-shop.in.ua