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    Опубліковано графік відключення електроенергії в Києво-Святошинському районі

    Відключення плануються у період з 19 по 24 лютого 2018 року
    У зв'язку з плановими роботами можливі наступні відключення світла в населених пунктах Києво-Святошинського району, в лютому 2018 року.19 лютого з 9:00 до 17:00В с. Петропавлівська Борщагівка буде проводитися чистка траси, можливі відключення по вул. Леніна, Пушкіна, Шевченка, В. Окружна.21 лютого з 9:00 до 17:00В с. Шпитьки буде проводитися чистка
    • Сьогодні, 13:27
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    Відключення плануються у період з 19 по 24 лютого 2018 року

    У зв'язку з плановими роботами можливі наступні відключення світла в населених пунктах Києво-Святошинського району, в лютому 2018 року.

    19 лютого з 9:00 до 17:00
    В с. Петропавлівська Борщагівка буде проводитися чистка траси, можливі відключення по вул. Леніна, Пушкіна, Шевченка, В. Окружна.

    21 лютого з 9:00 до 17:00
    В с. Шпитьки буде проводитися чистка траси, можливі відключення по вул. Леніна, Лермонтова.
    В с. Музичі буде проводитися чистка траси, можливі відключення по вул. Шевченка.

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    22 лютого з 9:00 до 17:00
    В с. Гурівщина буде проводитися Заміна проводу та чистка траси, можливі відключення по вул. Київська.

    23 лютого з 9:00 до 17:00
    В с. Ходосівка буде проводитися чистка траси, можливі відключення по вул. Леніна, Островського, Південна, Степова.
    В с. Софіївська Борщагівка буде проводитися чистка траси, можливі відключення по вул. Щорса.

    24 лютого з 9:00 до 17:00
    В с. Крюківщина буде проводитися Заміна проводу та чистка траси, можливі відключення по вул. Будьоного.

    Джерело: boyarka-shop.in.ua

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