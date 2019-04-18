Овочі, м'ясо, молочні продукти: киян запрошують на ярмарки (адреси)



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У четвер ярмарки відбудуться у семи районах Києва

У четвер, 18 квітня, для повнішого задоволення потреб споживачів у сільськогосподарській продукції у столиці пройдуть сезонні ярмарки. Про це повідомили у Департаменті промисловості та розвитку підприємництва.

Отже, сьогодні ярмарки відбудуться:

Голосіївському районі – вул. Новопирогівська, 25, вул. Ковпака (у межах вулиць Великої Васильківської та Антоновича), вул. Ломоносова (у межах вулиць Михайла Стельмаха та Маричанської);

Дарницькому районі – вул. Євгена Харченка, 41-47, просп. Миколи Бажана (пішохідна доріжка від ТРЦ «Аркадія» до станції метро «Осокорки»), перетин вулиць Павла Чубинського та Юрія Пасхаліна;

Дніпровському районі – б-р Перова, 8-10, вул. Березняківська, 21-23, просп. Генерала Ватутіна, 12-А;

Печерському районі – вул. Московська, 2;

Подільському районі – вул. Оболонська, 23-35, вул. Світлицького, 33;

Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5, перетин просп. Перемоги, 73/1 та вул. Кулібіна;

Шевченківському районі – вул. Багговутівська, 1, Лук’янівська площа, 1-А, просп. Перемоги, 50.

Як повідомлялося, ярмарки у Києві триватимуть до кінця тижня.

Нагадаємо, з початку року в Україні подешевшали деякі соціальні продукти харчування. Зокрема, у березні, в порівнянні з січнем, тушка куряча впала в ціні на 34 коп. до 58,3 грн/кг, яйця подешевшали на 2,07 грн — до 22,7 грн за десяток. Також стала доступнішою олія соняшникова - літр продукту подешевшав на 14 коп., до 34,9 грн.

Але переважна більшість соціальних продуктів харчування зросла в ціні.