Падіння дитини з дев’ятого поверху: поліція повідомила деталі трагедії



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Чотирирічний хлопчик загинув на місці

Столичні поліцейські встановлюють обставини падіння дитини з балкону квартири на вулиці Мілютенка.

Як повідомляє пресслужба поліції Києва, до Деснянського управління поліції надійшло повідомлення про те, що дитина випала з вікна дев’ятого поверху. На адресу негайно виїхала слідчо-оперативна група разом із працівниками ювенальної превенції та лікарі «швидкої».

На місці події медики констатували смерть хлопчика.

Попередньо поліцейські з’ясували, що мати залишила дитину без нагляду та пішла займатися хатніми справами. Через деякий час вона почула крик, та коли забігла до кімнати, побачила відчинений балкон та відсутність дитини.

Правоохоронці встановлюють обставини трагічного інциденту.

Слідчим відділом Деснянського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ст. 115 (Умисне вбивство) із додатковою кваліфікацією – нещасний випадок Кримінального кодексу України.

Як повідомлялося, трагедія сталася сьогодні, 1 липня, близько 14-ї години на вулиці Мілютенка, 46 у Деснянському районі столиці .