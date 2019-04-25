Пахуча зелень, свіжі овочі: де сьогодні у Києві пропонують недорогі продукти (адреси)
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У четвер ярмарки відбудуться у семи районах столиці
У четвер, 25 квітня, для повнішого забезпечення киян сільськогосподарською продукцією у місті пройдуть сезонні ярмарки. Про це повідомили у Департаменті промисловості та розвитку підприємництва.
Так, сьогодні ярмарки відбудуться у:
- Голосіївському районі – вул. Новопирогівська, 25, вул. Ковпака (у межах вулиць Великої Васильківської та Антоновича), вул. Ломоносова (у межах вулиць Михайла Стельмаха та Маричанської);
- Дарницькому районі – вул. Євгена Харченка, 41-47, просп. Миколи Бажана (пішохідна доріжка від ТРЦ «Аркадія» до ст. м. «Осокорки»), перетин вулиць Павла Чубинського та Юрія Пасхаліна;
- Дніпровському районі – б-р Перова, 8-10, вул. Березняківська, 21-23, просп. Генерала Ватутіна, 12-А;
- Печерському районі – вул. Московська, 2;
- Подільському районі – вул. Оболонська, 23-35, вул. Світлицького, 33;
- Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5, перетин просп. Перемоги, 73/1 та вул. Кулібіна;
- Шевченківському районі – вул. Багговутівська, 1, Лук’янівська площа, 1-А, просп. Перемоги, 50.
Як повідомлялося, 24-27 квітня у Києві триватимуть сезонні ярмарки.
Крім того, цієї суботи, 27 квітня, у столиці пройдуть Великодні ярмарки.