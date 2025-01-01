Четверо людей отримали поранення через атаку дронів у Києві

У Печерському районі столиці також є загоряння на даху та в одній з квартир житлового будинку

Більшість із постраждалих – з Печерського району

У Києві до трьох зросла кількість постраждалих. Окупанти атакували столицю вранці, 1 січня. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у Telegram.

«Троє постраждалих на Печерську. Двох із них госпіталізували», – розповів він.

Оновлено. О 08:01 кличко повідомив. шо внаслідок ворожої атаки ворога на столицю вже четверо постраждалих. Двох із них госпіталізували. Двом медики надали допомогу на місці.

Мер Києва зауважив, що більшість із постраждалих – з Печерського району.

Нагадаємо, вибухи пролунали в Києві близько 7:00 ранку. У Київській області працювала ППО.

Пізніше стало відомо, що через ранкову російську повітряну атаку на Київ 1 січня, було зафіксовано падіння уламків дронів у Печерському районі столиці. Сталося загоряння нежитлової будівлі.

Пізніше Кличко повідомив, що у Печерському районі столиці також є загоряння на даху та в одній з квартир житлового будинку.