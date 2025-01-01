Четверо людей отримали поранення через атаку дронів у Києві
Більшість із постраждалих – з Печерського району
У Києві до трьох зросла кількість постраждалих. Окупанти атакували столицю вранці, 1 січня. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у Telegram.
«Троє постраждалих на Печерську. Двох із них госпіталізували», – розповів він.
Оновлено. О 08:01 кличко повідомив. шо внаслідок ворожої атаки ворога на столицю вже четверо постраждалих. Двох із них госпіталізували. Двом медики надали допомогу на місці.
Мер Києва зауважив, що більшість із постраждалих – з Печерського району.
Нагадаємо, вибухи пролунали в Києві близько 7:00 ранку. У Київській області працювала ППО.
Пізніше стало відомо, що через ранкову російську повітряну атаку на Київ 1 січня, було зафіксовано падіння уламків дронів у Печерському районі столиці. Сталося загоряння нежитлової будівлі.
Пізніше Кличко повідомив, що у Печерському районі столиці також є загоряння на даху та в одній з квартир житлового будинку.
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