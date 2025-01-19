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Скільки цивільних РФ вбила в Україні з 2022 року: дані правозахисників

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Скільки цивільних РФ вбила в Україні з 2022 року: дані правозахисників
фото з відкритих джерел

РФ вбила в Україні понад 12 тис. цивільних, поранення отримали ще майже 30 осіб

Із лютого 2022 року до листопада 2024 року 12 162 цивільних осіб було вбито і 26 919 поранено в Україні. Про це йдеться у звіті міжнародної правозахисної організації Human Rights Watch за підсумками 2024 року.

Зазначається, що щонайменше 6,7 млн українців втекли та залишаються за кордоном. Ще мільйони залишаються внутрішньо переміщеними особами.

«Протягом 2024 року десятки тисяч людей втекли з прифронтових міст Харківської та Донецької областей в інші регіони країни через військовий наступ Росії, що триває», – йдеться в повідомленні.

Крім того, автори звіту уточнюють, що станом на липень 2024 року Росія незаконно утримувала понад 14 тис. українських цивільних осіб.

«У 2024 році російські війська здійснили численні напади на густонаселені райони, що спричинили спустошення і страждання по всій Україні. Більшість жертв серед цивільного населення спричинено використанням зброї великої зони дії, яка також пошкодила житлові будинки, лікарні, школи, об’єкти культурної спадщини та іншу цивільну інфраструктуру», – зазначають у Human Rights Watch.

Нагадаємо, триває 1061-й день повномасштабної війни. Найбільша кількість боїв відбулася Покровському напрямку.

Російські терористи завдали чотирьох ракетних та 22 авіаційних ударів, залучивши шість ракет та скинувши 30 керованих авіаційних бомб. Крім цього, ворогом задіяв 817 дронів-камікадзе та здійснив понад 4300 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Загалом від початку минулої доби відбулося 176 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.

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Теги: війна окупанти росія населення

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