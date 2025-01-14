Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Втрати ворога станом на 14 січня 2025 – Генштаб ЗСУ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Втрати ворога станом на 14 січня 2025 – Генштаб ЗСУ
Від початку повномасштабної війни РФ втратила в Україні 20326 бойових броньованих машин
фото з відкритих джерел

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1330 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок вівторка, 14 січня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 14 січня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 14 січня втратила

  • особового складу – близько 810090 (+1330) осіб,
  • танків – 9767 (+3) од,
  • бойових броньованих машин – 20326 (+11) од,
  • артилерійських систем – 21923 (+47) од,
  • РСЗВ – 1262 (+1) од,
  • засоби ППО – 1044 (+0) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 331 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 22276 (+72),
  • крилаті ракети – 3018 (+0),
  • кораблі /катери – 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 33791 (+83) од,
  • спеціальна техніка – 3696 (+1).
Втрати ворога станом на ранок 14 січня
Втрати ворога станом на ранок 14 січня
Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 14 січня

  • У Чорному морі вісім ворожих кораблів, з них чотири є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 28 ракет;
  • В Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
  • У Середземному морі сім ворожих кораблів, з яких два є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 22 ракет. 

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – чотири судна, з них два продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – п'ять суден, з них три рухались з протоки Босфор. 
Активність ворожого флоту станом на ранок 14 січня
Активність ворожого флоту станом на ранок 14 січня
ВМС ЗСУ

Нині триває 1056-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також:

Теги: ЗСУ окупанти війна фронт Генштаб втрати

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Уламки БпЛА впали на оздоровчий дитячий центр в Сумах, сталася пожежа
Уламки БпЛА впали на оздоровчий дитячий центр в Сумах, сталася пожежа
Вчора, 01:10
Покровський напрямок – один з найгарячіших
Росіяни безрезультатно намагаються взяти Покровськ у кліщі – Сили оборони
7 сiчня, 01:26
Перелякані росіяни відкинули зброю та підняли руки
Двоє десантників узяли в полон 14 росіян: подробиці героїчного вчинку
4 сiчня, 20:56
Геннадій Керничний у 2014 році добровільно вступив до Збройних сил України
На протезі боронив Київщину та Харківщину. Керничний отримав посмертно звання Герой України
2 сiчня, 10:37
Росія на Времівському напрямку щодня проводить понад 40 штурмових дій
ЗСУ потрапили в оточення у Макарівці? Заява Сил оборони
23 грудня, 2024, 15:11
Триває 1030-й день повномасштабної війни
РФ просувається на Донеччині: окупувала ще один населений пункт – DeepState
19 грудня, 2024, 06:37
У результаті спецоперації Служби безпеки на ворожому об‘єкті всю ніч лунали вибухи
Дрони СБУ знищили склад ворожих боєприпасів у Донецькій області
16 грудня, 2024, 09:53
14 грудня стало відомо, що війська КНДР зазнали перших втрат на Курщині
Росія використовує для штурмів військових КНДР: аналітики ISW припустили, чим це може закінчитись
15 грудня, 2024, 09:21
Головні новини ночі проти 14 січня
Удар по Часовому Яру, вибухи в Брянську та Тульській області, санкції проти фінсектору РФ: головне за ніч
Сьогодні, 05:55

Події в Україні

Втрати ворога станом на 14 січня 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 14 січня 2025 – Генштаб ЗСУ
У Торецьку погіршується оперативна обстановка – DeepState
У Торецьку погіршується оперативна обстановка – DeepState
Військовий пояснив, як ЗСУ розрізняють солдатів із КНДР від російських
Військовий пояснив, як ЗСУ розрізняють солдатів із КНДР від російських
Аналітики ISW розкрили плани Кремля щодо блокади Покровська і Мирнограда
Аналітики ISW розкрили плани Кремля щодо блокади Покровська і Мирнограда
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 січня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 січня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 14 січня 2025
Карта повітряних тривог України онлайн 14 січня 2025

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
145K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 січня: ситуація на фронті
93K
Обвинувачений у вбивстві Фаріон розповів, як він виконує заповіт покійної
51K
Карта повітряних тривог України онлайн 14 січня 2025
33K
14 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
23K
«Доведеться вивчати російську мову». Рютте звернувся до жителів європейських країн
20K
Хто допоміг росіянам атакувати Київ 1 січня? Спіймано агентку

Новини

Кремль відправив студентів-медиків з Якутії лікувати жителів тимчасово окупованої Донеччини
Сьогодні, 05:11
За яких умов можливе оформлення ДТП без виклику поліції? Пояснення
Сьогодні, 02:49
У Львові дев’ятеро людей отруїлися чадним газом, серед них п’ять дітей
Сьогодні, 02:01
На Сумщині ворог атакував безпілотником автівку цивільних: є загибла та поранений
Сьогодні, 01:29
Ворог окупував Зелене та просунувся в Торецьку, – DeepState
Сьогодні, 00:55
14 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:15

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua