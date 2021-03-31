Палійка сухостою на Київщині втекла від рятувальників на велосипеді

Поблизу селища Гостомель невідома спровокувала серйозну пожежу

Співробітники служби надзвичайних ситуацій поблизу селища Гостомель зафіксували жінку, яка підпалювала суху траву, спричинивши масштабну пожежу. Однак поки рятувальники гасили вогонь, призвідниці пожежі вдалося втекти, пише «Вечірній Київ».

«Доки рятувальники прибули на гасіння пожежі, вогонь вже встиг не на жарт «розгулятись». Проігнорувавши всі зауваження від вогнеборців та не дочекавшись представників Національної поліції, жінка сіла на велосипед і покинула місце скоєного злочину. Наслідки ж її діянь – величезна територія вигоріла вщент за лічені хвилини» – йдеться у повідомленні.

Щодня фахівці Служби порятунку стають свідками знищення гектарів природних екосистем та їхніх маленьких мешканців. Нерідко вогонь із сухостою перекидається на житлові будинки та господарчі споруди.

«Що на вашу думку має трапитися, аби палії врешті усвідомили, що випалювання сухостою – це небезпечна та незаконна діяльність, яка несе загрозу життю людей і тварин. Мало того, шкодить довкіллю та може спричинити знищення матеріальних цінностей!», – запитують рятувальники.

А інколи самі палії стають жертвами зумисно спровокованого полум’я, як це було днями на Чернігівщині. Там при спалюванні сухої рослинності, біля власного будинку, загинула літня жінка. А під час ліквідації пожежі трави в селі Литвинівка на Київщині рятувальники виявили тіло чоловіка 1948 року народження.

Також днями пожежникам довелося ліквідовувати загоряння сухої трави та очерету площею 1000 кв.м. на вулиці Пухівській що в Деснянському районі столиці поблизу ТЕЦ-6.

Нагадаємо, що у квітні минулого року Верховна Рада ухвалила закон, за яким за знищення або пошкодження лісових масивів, зелених насаджень навколо населених пунктів, вздовж залізниць, а також стерні, сухих дикоростучих трав, рослинності або її залишків на землях сільськогосподарського призначення вогнем чи іншим загальнонебезпечним способом одним із видів покарання буде штраф від 91 800 до 153 000 гривень.