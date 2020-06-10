У Києві чоловік з ножем накинувся на двох перехожих



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Наряд патрульних затримав зловмисника Фото: Патрульна поліція Києва

Двоє чоловіків отримали ножові поранення

У вівторок, 9 червня, патрульні Солом'янського району Києва отримали повідомлення про те, що чоловік вдарив ножем перехожих, потрібна допомога.

На бульварі Вацлава Гавела автопатруль виявив двох громадян, один з яких отримав ножове поранення у спину, інший — у гомілку та щоку. Потерпілим знадобилася шпиталізація. Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

Правоохоронці викликали на місце слідчо-оперативну групу, з'ясували в очевидців прикмети нападника й вирушили на пошуки зловмисника.

Через півтори години пошуків один із нарядів звернув увагу на чоловіка, схожого за прикметами. Патрульні зупинили його біля будинку, в якому він проживає. Громадянин причетність до події не заперечував, свою поведінку пояснив тим, що у нього з потерпілими виник словесний конфлікт.

Під час поверхневої перевірки інспектори виявили у кишені ніж зі слідами крові. Патрульні затримали 42-річного чоловіка та передали слідчим.

Як повідомлялося, у кімнаті хостелу на вулиці Кубанської України в Деснянському районі Києва сталося ножове поранення чоловіка у шию. Поліція затримала зловмисника, який поранив чоловіка.