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    У Києві чоловік з ножем накинувся на двох перехожих

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    Наряд патрульних затримав зловмисника - У Києві чоловік з ножем накинувся на двох перехожих
    Наряд патрульних затримав зловмисника
    Фото: Патрульна поліція Києва

    Двоє чоловіків отримали ножові поранення

    У вівторок, 9 червня, патрульні Солом'янського району Києва отримали повідомлення про те, що чоловік вдарив ножем перехожих, потрібна допомога.

    На бульварі Вацлава Гавела автопатруль виявив двох громадян, один з яких отримав ножове поранення у спину, інший — у гомілку та щоку. Потерпілим знадобилася шпиталізація. Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

    Правоохоронці викликали на місце слідчо-оперативну групу, з'ясували в очевидців прикмети нападника й вирушили на пошуки зловмисника.

    Через півтори години пошуків один із нарядів звернув увагу на чоловіка, схожого за прикметами. Патрульні зупинили його біля будинку, в якому він проживає. Громадянин причетність до події не заперечував, свою поведінку пояснив тим, що у нього з потерпілими виник словесний конфлікт.

    Під час поверхневої перевірки інспектори виявили у кишені ніж зі слідами крові. Патрульні затримали 42-річного чоловіка та передали слідчим.

    Як повідомлялося, у кімнаті хостелу на вулиці Кубанської України в Деснянському районі Києва сталося ножове поранення чоловіка у шию. Поліція затримала зловмисника, який поранив чоловіка.

    Національна поліція України Київ напад чоловік
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