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Викликав поліцейських, аби підірвати. СБУ затримала агента РФ

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Викликав поліцейських, аби підірвати. СБУ затримала агента РФ
Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна
фото: СБУ

СБУ затримали фігуранта, коли він заклав вибухівку у покинутій будівлі і повідомив на 102 про нібито виявлену там людину

Контррозвідка Служби безпеки зірвала ще одну спробу російських спецслужб здійснити теракт проти українських правоохоронців на Дніпропетровщині. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на СБУ.

Так, затримано агента РФ, який намагався підірвати наряд поліції, що мав прибути за фейковим викликом. Співробітники СБУ затримали фігуранта «на гарячому», коли він заклав вибухівку у покинутій будівлі і повідомив на 102 про нібито виявлену там людину без ознак життя.

Замовлення РФ виконував 25-річний безробітний з Павлоградського району, якого окупанти завербували через Телеграм-канал з пошуку «легких грошей»
Замовлення РФ виконував 25-річний безробітний з Павлоградського району, якого окупанти завербували через Телеграм-канал з пошуку «легких грошей»
фото: СБУ

«На місці події нейтралізовано саморобний вибуховий пристрій (СВП), який фігурант обладнав двома бойовими гранатами і детонатором з дистанційним керуванням. У разі прибуття поліцейських до вибухової «пастки», агент планував віддалено підірвати їх, перебуваючи у засідці», – йдеться у повідомленні.

Викликав поліцейських, аби підірвати. СБУ затримала агента РФ фото 1
фото: СБУ

За матеріалами справи, замовлення РФ виконував 25-річний безробітний з Павлоградського району, якого окупанти завербували через Телеграм-канал з пошуку «легких грошей».

«Згодом він прибув до обумовленого схрону і забрав звідти складові до СВП. Потім агент приїхав до місця запланованого теракту, де заховав вибухівку серед сміття, а навпроти встановив відеокамеру. Після вчинення теракту окупанти обіцяли своєму агенту «винагороду», яку він сподівався отримати на власний криптогаманець», – пояснили в СБУ.

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, Служба безпеки та Національна поліція затримали ще одного агента російської воєнної розвідки – ГРУ – у Запоріжжі. На виконання ворожого завдання він мав виготовити низку саморобних вибухових пристроїв (СВП) для терактів у прифронтовому регіоні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на СБУ.

За матеріалами справи, поплічником РФ виявився наркозалежний мешканець Запоріжжя. Він погодився на співпрацю з ворогом в обмін на обіцянку «легких грошей».

Раніше у Миколаєві була затримана студентка, яка збиралася влаштувати вибух біля адмінбудівлі поліції. Дівчина теж діяла за вказівками російських кураторів.

Також «Главком» повідомляв, що у Хмельницькій області Служба безпеки затримала ворожого агента, який шпигував за військовими аеродромами і готував теракт біля місцевого ТЦК.

До слова, Росія намагалась отримати актуальні дані про Сили оборони України в акваторії Чорного моря. Військова контррозвідка Служби безпеки України затримала в Одесі шпигуна.

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Теги: Запоріжжя вибух росія окупанти теракт сміття поліція обмін

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