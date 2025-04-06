У Києві та низці областей повітряна тривога: є загроза ракетного удару

Ракети на українські міста летять з Курщини

У Києві та низці областей на Сході України оголошено повітряну тривогу. Як повідомляє «Главком», у столиці сирени почали лунати о 20:14.

Моніторингові пабліки повідомляють про загрозу балістики з Курської області РФ.

«Увага! Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошено повітряну тривогу», – ідеться у повідомленні Повітряних сил о 20:15.

Згодом цю ж інформацію підтвердив і начальник КМВА Тимур Ткаченко.



Станом на 22:23 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Київській, Чернігівській, Сумській, Черкаській, Полтавській, Кіровоградській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях.

Нагадаємо, у Києві внаслідок ракетної атаки Росії, попередньо, загинула одна людина, ще троє отримали поранення, із них двоє – госпіталізовані.

У двох районах столиці через ракетну атаку виникли пожежі. Очільник КМВА Тимур Ткаченко повідомив, що внаслідок ворожої атаки зафіксовано займання у Дарницькому та Оболонському районах.

Також увечері 4 квітня війська РФ завдали удару балістичною ракетою по центру житлового мікрорайону Кривого Рогу. Ракета влучила в район дитячого майданчика. Внаслідок атаки загинули 18 людей, із них дев’ятеро дітей, пошкоджені 29 багатоквартирних житлових будинків.

Також президент України Володимир Зеленський доручив активізувати контакти з партнерами щодо ППО