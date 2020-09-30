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    Патрульні повернули додому дідуся, який вночі опинився на трасі Київ – Одеса (фото)

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    Патрульні передали дідуся його синові - Патрульні повернули додому дідуся, який вночі опинився на трасі Київ – Одеса (фото)
    Патрульні передали дідуся його синові

    80-річний дідусь з розладами пам'яті лежав на узбіччі траси

    У ніч на середу, 30 вересня, близько 2 години патрульні поліцейські отримали повідомлення, що на 19 км автодороги Київ — Одеса, поблизу села Гостра Могила, на землі лежить людина похилого віку. 

    Як інформує Патрульна поліція Київської області, прибувши на місце виклику, інспектори побачили чоловіка, на вигляд 80 років, який лежав на узбіччі дороги. У нього не було видимих тілесних ушкоджень, медичної допомоги він не потребував.

    Під час спілкування дідусь заговорювався, надавав різну інформацію щодо близьких та місця свого проживання. Охоронцям порядку вдалося встановити дані чоловіка та зв’язатися з його сином, якому надалі й передали дідуся.

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    Патрульні повернули додому дідуся, який вночі опинився на трасі Київ – Одеса (фото)
    Патрульні повернули додому дідуся, який вночі опинився на трасі Київ – Одеса (фото)
    Патрульні повернули додому дідуся, який вночі опинився на трасі Київ – Одеса (фото)

    Патрульна поліція нагадує: якщо ви помітили людину похилого віку чи дитину, яка виглядає розгубленою, проявіть людяність — поцікавтесь чи все гаразд і чи пам'ятає особа місце проживання.

    Національна поліція України дороги Київщина чоловік
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