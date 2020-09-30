Під Києвом затримали серійного злочинця, жертвами якого стали декілька жінок



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Чоловік жорстоко бив жінок, з якими зустрічався Фото ілюстративне

Зловмисник, починаючи з 2012 року, одночасно зустрічався з кількома жінками і жорстоко поводився з ними

Поліція Київщини затримала чоловіка за тяжке побиття молодої жінки. Про це повідомив керівник поліції столичної області Андрій Нєбитов журналістам під час брифінгу. Підозрюваним виявився 45-річний киянин.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

На початку брифінгу начальник ГУНП у Київській області розповів про обставини події. 22 вересня житель столиці приїхав до дачного будинку у селі Нижня Дубечня разом із молодою жінкою. Там у них сталася сварка, під час якої зловмисник сильно побив знайому. Потім він завіз її у лікарню і втік. Медики діагностували у потерпілої численні переломи кісток черепу, щелепи, трьох ребер та руки, синці та забійні рани всього тіла. За життя 32-річної переселенки з Донеччини кілька діб боролися лікарі.

Однак жіночі крики почув сусід. Незважаючи на пізній час, він почав бити на сполох. Не повіривши чоловіку, який запевняв його, що у них усе гаразд, повідомив про подію у поліцію.

Працівникам Вишгородського відділу поліції вдалося задокументувати злочин, вилучити речові докази та затримати зловмисника у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. За даним фактом слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України. Затриманому повідомлено про підозру за нанесення тяжких тілесних ушкодження. Суд обрав затриманому запобіжний захід – тримання під вартою на 60 діб без права внесення застави.

Поліцейські встановили, що зловмисник, починаючи з 2012 року, зустрічався з жінками і жорстоко поводився з ними. Є свідчення потерпілих, із якими чоловік мав стосунки, які дають покази щодо його насильницької поведінки відносно них.

Зокрема встановлено, що підозрюваний у соцмережах познайомився з жінкою, 1966 року народження. Коли стосунки у них, так би мовити почали згасати, він приїхав до неї на роботу, забрав і вивіз її у безлюдне місце, де почав жорстоко бити. Втрутилися у ситуацію люди, котрі проїжджали неподалік. Було відкрите кримінальне за ст. 125 Кримінального кодексу України і матеріали направлені до суду.

Агресивну поведінку фігуранта підтвердила і жінка, 1984 року народження.

За словами Нєбитова, чоловік одночасно зустрічався з кількома жінками, які за різних обставин перебували в уразливому стані через соціально-побутові проблеми або через стан здоров’я. Він вимагав у них надуманий борг, бив, погрожував фізичною розправою жінкам та їхнім родичам, погрожував знищити їхнє майно. До правоохоронних органів у свій час вони не зверталися, оскільки боялися за себе, за здоров’я своїх близьких.

Також правоохоронці перевіряють два факти самогубства жінок, які мали зі зловмисником стосунки. У 2012 році 32-річна жінка покінчила життя самогубством - викинулася з вікна. У 2016 році подібна трагедія сталася ще з однією жінкою, з якою зустрічався затриманий.

Поліція оприлюднила фото злочинця і звернулась до громадян: «Якщо Ви впізнали цього зловмисника і стали його жертвою, потерпали від його побоїв та знущань, звертайтеся до поліції на спецлінію 102, навіть на умовах анонімності!».

Як повідомлялося, 29 вересня столичні правоохоронці затримали чоловіка за підозрою у зґвалтуванні 17-річної дівчини.