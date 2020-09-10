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    Пекельні жнива: на полі в Київській області згорів комбайн (відео)

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    Вогонь знищив комбайн - Пекельні жнива: на полі в Київській області згорів комбайн (відео)
    Вогонь знищив комбайн
    Фото: ДСНС

    Причина загорання комбайна встановлюється

    У середу, 9 вересня, на полі у  с. Фрузинівка Іванківського району Київщини сталося загорання комбайна CLAAS Lexion 480. Повідомлення про пожежу надійшло до оперативно-диспетчерської служби Іванківського району об 11:44.

    На місце події було направлено особовий склад 41 Державної пожежно-рятувальної частини смт Іванків.

    Пожежу було локалізовано о 12:21 та повністю ліквідовано о 12:42.

    На місці події працювали дві одиниці техніки та 7 чоловік особового складу.

    Причина пожежі та збитки встановлюються.

    Як повідомлялося, 8 вересня сталася пожежа на території гаражного кооперативу на вул. Василя Касіяна,1 у Голосіївському районі столиці. Вгонь від загоряння побутового сміття на площі 20 кв. м розповсюдився на поруч розташовані цегляні гаражі,

    пожежа ДСНС Київщина рятувальники
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