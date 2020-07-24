Пенсіонерка згоріла заживо на балконі: перша версія та деталі пожежі в Києві



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Рятувальник спробував піднятися до 90-річної жінки, але не зміг її врятувати Фото: ДСНС

Під час пожежі у квартирі знаходилася 90-річна жінка та її син, у якого є психічні відхилення

У п'ятницю, 24 липня в Києві в Деснянському районі сталася пожежа в багатоповерховому будинку по вулиці Закревського, 77. За інформацією ЗМІ, пожежа сталася під час приготування їжі.

Як повідомляє головне управління ДСНС України в м. Києві, рятувальники намагалися допомогти жінці-інваліду похилого віку, але так і не змогли витягнути її з вогню – вона згоріла живцем на своєму балконі.

За інформацією телеканалу «Україна 24», коли на сходах рятувальник намагався забрати жінку з балкона, інші пожежники намагалася потрапити у квартиру через двері.

Вони вибили двері, але оскільки у квартирі було дуже багато мотлоху, то потрапити у квартиру було не так просто. Квартира в цей час вже горіла, і потрапити з боку вхідних дверей було практично неможливо.

Під час пожежі у квартирі знаходилася 90-річна жінка та її син, у якого є психічні відхилення. Він перебував у шоковому стані, і залишив матір одну в палаючій квартирі.

Чоловік сів біля під'їзду і, коли підійшли рятувальники, він навіть не розповів, що в його квартирі пожежа, і що мати в небезпеці, а просто попросив допомогти йому забрати свої речі.

Рятувальник спробував піднятися по сходах до палаючої жінки, але не зміг її врятувати. Він знаходився від неї буквально в декількох сантиметрах. Після цього у нього був шок, і він вже не зміг брати участь в рятувальній операції.

Причини пожежі поки не встановлені, але рятувальники говорять про те, що загоряння почалося з кухні. Один з неофіційних варіантів – під час приготування їжі загорілося сміття на підлозі.

Нагадаємо, цього тижня у столичному житловому комплексі на вулиці Стеценка горів дах новобудови.