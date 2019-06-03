Перед судом постануть єгері Чорнобильської зони



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Єгері незаконно виловили 46 сомів

Єгері на річці Прип’ять виловлювали сомів із використанням електроструму

Прокуратурою Київської області завершено досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно трьох єгерів відділу відтворення та збереження тваринного світу Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника, які 5 вересня 2018 року забороненими знаряддями для лову риби з використанням електроструму на річці Прип’ять незаконно виловили 46 сомів, загальною вагою близько 430 кг, чим спричинили рибному господарству істотної шкоди. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Київщини.

Дії єгерів кваліфіковано за ч.2 ст.249 КК України, а саме незаконне зайняття рибним добувним промислом, вчиненим із застосуванням електроструму, що заподіяло істотну шкоду.

Обвинуваченим загрожує покарання у вигляді штрафу від 200 до 400 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.

Раніше повідомлялося, що прокуратурою Київської області припинено «незаконний бізнес» на території зони відчуження Чорнобильської АЕС. Правоохоронці здобули докази причетності до протиправної діяльності єгерів Чорнобильського радіаційного-екологічного біосферного заповідника, ряду осіб, які за сприяння працівників місцевої поліції, у тому числі керівного складу, неправомірно потрапили до зони відчуження і безпосередньо здійснювали вилов риби.