Перед судом постануть «клофелінщики», які «промишляли» в Києві



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Підозрюваним продовжено строк перебування під вартою

Трьом чоловікам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років

Київською місцевою прокуратурою №7 скеровано до суду обвинувальний акт щодо трьох чоловіків, які у складі злочинної групи, вчиняли розбійні напади на громадян з використанням сильнодіючих лікарських препаратів. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

В ході досудового розслідування встановлено, що вказані чоловіки пересувались містом на автомобілі із «шашкою» таксі та підшуковували у громадських місцях, біля нічних розважальних закладів та ресторанів громадян, які перебували у стані алкогольного сп’яніння.

«Зловмисники знайомилися з потерпілими та в ході спілкування непомітно для них підсипали до напою сильнодіючий лікарський препарат, який призводить до втрати свідомості. Після того, як потерпілі втрачали свідомість, злочинці забирали в них мобільні телефони, прикраси, грошові кошти та інші цінні речі, та за можливості – направлялися до них додому, звідки також викрадали цінні речі», - розповіли в прокуратурі.

Згідно з матеріалами провадження, зловмисники причетні до вчинення 21 епізоду розбійних нападів. У зв’язку з чим обвинувальний акт за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 187 КК України (розбій, вчинений організованою групою) направлено до Подільського районного суду для розгляду по суті.

Наразі зловмисникам продовжено строк перебування під вартою. Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років із конфіскацією майна.

Як повідомлялося, у ніч на 30 вересня у Києві троє невідомих побили прокурора.