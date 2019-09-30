  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Перед судом постануть «клофелінщики», які «промишляли» в Києві

    • Розсилка
    Підозрюваним продовжено строк перебування під вартою - Перед судом постануть «клофелінщики», які «промишляли» в Києві
    Підозрюваним продовжено строк перебування під вартою

    Трьом чоловікам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років

    Київською місцевою прокуратурою №7 скеровано до суду обвинувальний акт щодо трьох чоловіків, які у складі злочинної групи, вчиняли розбійні напади на громадян з використанням сильнодіючих лікарських препаратів. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

    В ході досудового розслідування встановлено, що вказані чоловіки пересувались містом на автомобілі із «шашкою» таксі та підшуковували у громадських місцях, біля нічних розважальних закладів та ресторанів громадян, які перебували у стані алкогольного сп’яніння.

    «Зловмисники знайомилися з потерпілими та в ході спілкування непомітно для них підсипали до напою сильнодіючий лікарський препарат, який призводить до втрати свідомості. Після того, як потерпілі втрачали свідомість, злочинці забирали в них мобільні телефони, прикраси, грошові кошти та інші цінні речі, та за можливості – направлялися до них додому, звідки також викрадали цінні речі», - розповіли в прокуратурі.

    Читайте також

    Згідно з матеріалами провадження, зловмисники причетні до вчинення 21 епізоду розбійних нападів. У зв’язку з чим обвинувальний акт за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 187 КК України (розбій, вчинений організованою групою) направлено до Подільського районного суду для розгляду по суті.

    Наразі зловмисникам продовжено строк перебування під вартою. Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років із конфіскацією майна.

    Як повідомлялося, у ніч на 30 вересня у Києві троє невідомих побили прокурора.

    Читайте також
    прокуратура Київ суд кримінал отруєння пограбування
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ