Перед вихідними у дев’яти районах Києва відбудуться ярмарки (адреси)
-
Розсилка
На ярмарках передбачено продаж сільськогосподарської продукції
Сьогодні, 3 липня, у Києві будуть проведені сезонні ярмарки, на яких передбачено продаж сільськогосподарської продукції. Про це повідомили у Департаменті промисловості та розвитку підприємництва КМДА.
Так, у п'ятницю ярмарки відбудуться:
- у Голосіївському районі – просп. Голосіївський, 116; просп. Академіка Глушкова, 25-53;
- у Дарницькому районі – вул. Анни Ахматової, 31; перетин вулиць П. Чубинського та Ю. Пасхаліна;
- у Деснянському районі – вул. Шолом-Алейхема (у межах вулиць Мілютенка та Маршала Жукова);
- у Дніпровському районі – вул. Гродненська, 1/35-17-А; вул. Алма-Атинська, 64-74;
- у Печерському районі – перетин вулиць Леоніда Первомайського та Іллі Мечникова, пров. Виноградний, 4-6;
- у Подільському районі – пров. Полковий (у межах вулиць Білицької та Полкової); вул. Світлицького, 33;
- у Святошинському районі – вул. Підлісна, 8; вул. Сільська, 16;
- у Солом’янському районі – вул. Пилипа Козицького (у межах вулиць Єреванської та Уманської); вул. Керченська (у межах вулиць Донецької та Мартиросяна);
- Шевченківському районі –вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4; вул. Ризька, 1; вул. Деревлянська, 16-20.
Як повідомлялося, ярмарки триватимуть до кінця тижня.