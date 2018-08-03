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    Перед вихідними у дев’яти районах Києва відбудуться ярмарки (адреси)

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    Перед вихідними у дев’яти районах Києва відбудуться ярмарки (адреси)

    На ярмарках передбачено продаж сільськогосподарської продукції

    Сьогодні, 3 липня, у Києві будуть проведені сезонні ярмарки, на яких передбачено продаж сільськогосподарської продукції. Про це повідомили у Департаменті промисловості та розвитку підприємництва КМДА.

    Так, у п'ятницю ярмарки відбудуться:

    • у Голосіївському районі – просп. Голосіївський, 116; просп. Академіка Глушкова, 25-53;
    • у Дарницькому районі – вул. Анни Ахматової, 31; перетин вулиць П. Чубинського та Ю. Пасхаліна;
    • у Деснянському районі – вул. Шолом-Алейхема (у межах вулиць Мілютенка та Маршала Жукова);
    • у Дніпровському районі – вул. Гродненська, 1/35-17-А; вул. Алма-Атинська, 64-74;
    • у Печерському районі – перетин вулиць Леоніда Первомайського та Іллі Мечникова, пров. Виноградний, 4-6;
    • у Подільському районі – пров. Полковий (у межах вулиць Білицької та Полкової); вул. Світлицького, 33;
    • у Святошинському районі – вул. Підлісна, 8; вул. Сільська, 16;
    • у Солом’янському районі – вул. Пилипа Козицького (у межах вулиць Єреванської та Уманської); вул. Керченська (у межах вулиць Донецької та Мартиросяна);
    • Шевченківському районі –вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4; вул. Ризька, 1; вул. Деревлянська, 16-20.

    Як повідомлялося, ярмарки триватимуть до кінця тижня.

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