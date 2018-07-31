  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Києві тривають сезонні ярмарки: де можна купити дешеві продукти (адреси)

    • Розсилка
    У Києві тривають сезонні ярмарки: де можна купити дешеві продукти (адреси)

    На ярмарках передбачено продаж сільськогосподарської продукції

    Цього тижня у Києві будуть проведені сезонні ярмарки, на яких передбачено продаж сільськогосподарської продукції. Про це повідомили у Департаменті промисловості та розвитку підприємництва КМДА.

    Сьогодні, 31 липня, ярмарки відбуваються:

    • у Голосіївському районі – просп. Науки, 88; вул. Володимирська, 80-86-А;
    • у Дарницькому районі – вул. Є. Харченка, 41-47, перетин вулиць П. Чубинського та Ю. Пасхаліна;
    • у Дніпровському районі – вул. Івана Микитенка, 21-27;
    • Подільському районі – вул. Світлицького, 33;
    • у Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5; перетин просп. Перемоги, 73/1 та вул. Кулібіна;
    • у Шевченківському районі – вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4; вул. Багговутівська, 1;

    1 серпня (середа):

    • у Голосіївському районі – Стратегічне шосе (у межах просп. Науки та вул. Малокитаївської); вул. Деміївська, 45-47;
    • у Дарницькому районі – вул. Анни Ахматової, 31; перетин вулиць П. Чубинського та Ю. Пасхаліна;
    • у Дніпровському районі – просп. Соборності, 2-20;
    • у Подільському районі – просп. Правди, 5-11; вул. Світлицького, 33;
    • у Святошинському районі – вул. Підлісна, 8;

    2 серпня (четвер):

    • у Голосіївському районі – вул. Новопирогівська, 25; вул. Ковпака (у межах вулиць Великої Васильківської та Антоновича); вул. Ломоносова (у межах вулиць М. Стельмаха та Маричанської);
    • у Дарницькому районі – вул. Є. Харченка, 41-47; перетин вулиць П. Чубинського та Ю. Пасхаліна;
    • у Дніпровському районі – б-р Перова, 8-10; вул. просп. Генерала Ватутіна, 12-А;
    • у Печерському районі – вул. Московська, 2;
    • у Подільському районі –вул. Оболонська, 23-35; вул. Світлицького, 33;
    • у Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5; перетин просп. Перемоги, 73/1 та вул. Кулібіна;
    • у Шевченківському районі – вул. Багговутівська, 1;

    3 серпня (п’ятниця):

    • у Голосіївському районі – просп. Голосіївський, 116; просп. Академіка Глушкова, 25-53;
    • у Дарницькому районі – вул. Анни Ахматової, 31; перетин вулиць П. Чубинського та Ю. Пасхаліна;
    • у Деснянському районі – вул. Шолом-Алейхема (у межах вулиць Мілютенка та Маршала Жукова);
    • у Дніпровському районі – вул. Гродненська, 1/35-17-А; вул. Алма-Атинська, 64-74;
    • у Печерському районі – перетин вулиць Леоніда Первомайського та Іллі Мечникова, пров. Виноградний, 4-6;
    • у Подільському районі – пров. Полковий (у межах вулиць Білицької та Полкової); вул. Світлицького, 33;
    • у Святошинському районі – вул. Підлісна, 8; вул. Сільська, 16;
    • у Солом’янському районі – вул. Пилипа Козицького (у межах вулиць Єреванської та Уманської); вул. Керченська (у межах вулиць Донецької та Мартиросяна);
    • Шевченківському районі –вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4; вул. Ризька, 1; вул. Деревлянська, 16-20;

    4 серпня (субота):

    • у Дарницькому районі – перетин вулиць П. Чубинського та Ю. Пасхаліна;
    • у Подільському районі – вул. Світлицького, 33;

    5 серпня (неділя):

    • у Дарницькому районі – перетин вулиць П. Чубинського та Ю. Пасхаліна;
    • у Дніпровському районі – вул. С. Стальського (у межах вулиць Райдужної та Старосільської);
    • Подільському районі – вул. Світлицького, 33.
    Читайте також
    Київ ярмарок КМДА кияни
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ