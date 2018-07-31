У Києві тривають сезонні ярмарки: де можна купити дешеві продукти (адреси)
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На ярмарках передбачено продаж сільськогосподарської продукції
Цього тижня у Києві будуть проведені сезонні ярмарки, на яких передбачено продаж сільськогосподарської продукції. Про це повідомили у Департаменті промисловості та розвитку підприємництва КМДА.
Сьогодні, 31 липня, ярмарки відбуваються:
- у Голосіївському районі – просп. Науки, 88; вул. Володимирська, 80-86-А;
- у Дарницькому районі – вул. Є. Харченка, 41-47, перетин вулиць П. Чубинського та Ю. Пасхаліна;
- у Дніпровському районі – вул. Івана Микитенка, 21-27;
- Подільському районі – вул. Світлицького, 33;
- у Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5; перетин просп. Перемоги, 73/1 та вул. Кулібіна;
- у Шевченківському районі – вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4; вул. Багговутівська, 1;
1 серпня (середа):
- у Голосіївському районі – Стратегічне шосе (у межах просп. Науки та вул. Малокитаївської); вул. Деміївська, 45-47;
- у Дарницькому районі – вул. Анни Ахматової, 31; перетин вулиць П. Чубинського та Ю. Пасхаліна;
- у Дніпровському районі – просп. Соборності, 2-20;
- у Подільському районі – просп. Правди, 5-11; вул. Світлицького, 33;
- у Святошинському районі – вул. Підлісна, 8;
2 серпня (четвер):
- у Голосіївському районі – вул. Новопирогівська, 25; вул. Ковпака (у межах вулиць Великої Васильківської та Антоновича); вул. Ломоносова (у межах вулиць М. Стельмаха та Маричанської);
- у Дарницькому районі – вул. Є. Харченка, 41-47; перетин вулиць П. Чубинського та Ю. Пасхаліна;
- у Дніпровському районі – б-р Перова, 8-10; вул. просп. Генерала Ватутіна, 12-А;
- у Печерському районі – вул. Московська, 2;
- у Подільському районі –вул. Оболонська, 23-35; вул. Світлицького, 33;
- у Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5; перетин просп. Перемоги, 73/1 та вул. Кулібіна;
- у Шевченківському районі – вул. Багговутівська, 1;
3 серпня (п’ятниця):
- у Голосіївському районі – просп. Голосіївський, 116; просп. Академіка Глушкова, 25-53;
- у Дарницькому районі – вул. Анни Ахматової, 31; перетин вулиць П. Чубинського та Ю. Пасхаліна;
- у Деснянському районі – вул. Шолом-Алейхема (у межах вулиць Мілютенка та Маршала Жукова);
- у Дніпровському районі – вул. Гродненська, 1/35-17-А; вул. Алма-Атинська, 64-74;
- у Печерському районі – перетин вулиць Леоніда Первомайського та Іллі Мечникова, пров. Виноградний, 4-6;
- у Подільському районі – пров. Полковий (у межах вулиць Білицької та Полкової); вул. Світлицького, 33;
- у Святошинському районі – вул. Підлісна, 8; вул. Сільська, 16;
- у Солом’янському районі – вул. Пилипа Козицького (у межах вулиць Єреванської та Уманської); вул. Керченська (у межах вулиць Донецької та Мартиросяна);
- Шевченківському районі –вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4; вул. Ризька, 1; вул. Деревлянська, 16-20;
4 серпня (субота):
- у Дарницькому районі – перетин вулиць П. Чубинського та Ю. Пасхаліна;
- у Подільському районі – вул. Світлицького, 33;
5 серпня (неділя):
- у Дарницькому районі – перетин вулиць П. Чубинського та Ю. Пасхаліна;
- у Дніпровському районі – вул. С. Стальського (у межах вулиць Райдужної та Старосільської);
- Подільському районі – вул. Світлицького, 33.