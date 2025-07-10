Переяслав засипав град розміром з яйце (фото)

Сильна буря на Київщині повалила дерева

У Переяславі на Київщині пройшла потужна негода. Землю всипало градом розміром з яйце. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцеві пабліки в соцмережах.

Зазначається, що негода нищила усе на своєму шляху. Особливо постраждав район села Комуна (Кавказ).

Також сильна буря повалила дерева. Деякі з них лежать на проїжджій частині та пішохідних зонах.

Нагадаємо, сильні дощі наробили лиха одразу у кількох західних областях. Сильна злива призвела до того, що підвальні приміщення двох житлових будинків опинилися у водяній пастці. Рятувальники працюють на місцях та допомагають господарям позбутися води та врятувати майно.

У Львові вода у деяких місцях сягнула майже трьох метрів – йдеться про нежитлові зони. Річка Зубра продовжує виходити з берегів.

Через сильну зливу підтопило кілька вулиць і у Луцьку.