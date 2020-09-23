Експерт розповів про характери деяких кандидатів у мери Києва



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Київська міська виборча комісія вже зареєструвала Віталія Кличка, Ірину Верещук, Андрія Пальчевського кандидатами в мери столиці

Фізіогноміст проаналізував риси обличчя кандидатів у мери

Експерт в області фізіогномічного аналізу особистості Олександр Іванов розповів, які риси обличчя кандидатів в мери Києва допоможуть їм перемогти на виборах. У програмі «Ранок по-київськи» на телеканалі «Київ» він за допомогою світлин розповів про характери Віталія Кличка, Ірини Верещук, Сергія Притули та Андрія Пальчевського.

Віталій Кличко

На думку експерта, розвинений ніс і м'язи щелепи, а також кут чола свідчать, що перед нами витривала і сильна особистість, дуже стресостійка, людина дії, яка нічого не боїться і звикла більше діяти, ніж говорити. Форма щелепи говорить про «сервісну» людину, яка звикла займатися господарською діяльністю. Такі люди комфортніше себе почувають не в процесі досягнення мети, а при наведенні порядку в уже досягнутій справі. Власне, це їх головний талант в житті.

Зморшка в центрі чола говорить, що її володар сильно переживає за процес, постійно дбає про те, що відбувається, тримає руку на пульсі.

Складка, яка йде від ока через щоку свідчить про силу, характерна для людей, які заради мети можуть пожертвувати собою. «Погана прикмета для конкурентів. Про те ж говорять і складки навколо рота - така людина звикла багато працювати і мало відпочивати. Але іншого навряд чи можна було б очікувати він чемпіона світу з боксу. Мало у кого під час передвиборної гонки може бути такий рівень стресостійкості», - резюмував фізіогноміст.

Ірина Верещук

Невеликі очі, які ніби йдуть до скронь, розвинені вуха, ніс і губи кандидатки свідчать про велику проникливість і розвинену інтуїцію. Ця людина завжди знає, де правда, а де брехня. І на думку експерта, це дуже великий плюс для політика і менеджера. Форма і тонус м'язів щік говорять про те, що людина звикла багато працювати. А нижня повіка - про те, що особистість схильна брати на себе велику відповідальність, хоча не завжди вистачає сил це витримати. Складка під нижньою губою показує людину, яка по своїй професійній діяльності багато говорить. Це може бути, наприклад, у телеведучих, ораторів, викладачів.

Сергій Притула

На думку експерта, цей кандидат в мери володіє майже такою ж проникливістю, як Ірина Верещук. Дуже емоційна і людяна особистість. Людина звикла більше покладатися на сердечні, людські прояви. Інтелектуально розвинена. Але це не людина-калькулятор, яку цікавить тільки вигода, а більш важливі людські взаємини. «Судячи з фотографій (розвинених м'язів щелепи), в останні роки у Притули виробилася велика витримка. Тобто в підсумку перед нами емоційна, людяна і сильна особистість. Ніс з горбинкою говорить про те, що така людина піклується про свою честь і гідність... Також у Притули немає характерних рис, які могли б говорити, що людина є маніпулятором. Навпаки, перед нами щира особистість», - розповів Іванов.

Андрій Пальчевський

Брови у формі будиночка говорять про те, що така людина любить себе і вважає дуже красивою. Нижня губа тонка, а верхня - пухка: особистість фокусується не на людях, а на кар'єрі. Розвинене підборіддя - у таких людей від народження талант вербальної комунікації. Добре для ведучих, ораторів, викладачів.

Цікаво, що дуже багато про що може свідчити форма борідки, яку вибирає для себе чоловік. Якщо вона покриває всю нижню щелепу, це означає, що власникові такої бороди дуже хочеться додати собі стресостійкості, напористості, маскулінності. Якщо щетина тільки навколо рота і на підборідді (як у Андрія Пальчевського) - таку форму фізіогномісти називають «борідкою комівояжера». Вона свідчить про те, що людина активно прагне до захоплення.

Ще одну цікаву деталь в особі кандидата побачив Іванов. На лобі у нього є поперечні зморшки, але при цьому в самому центрі їх немає. На думку фізіогноміста, це говорить про те, що у людини не до кінця задоволені її амбіції.

Нагадаємо, станом на 22 вересня Київська міська виборча комісія зареєструвала чотирьох кандидатів на посаду київського міського голови: Віталія Кличка - від партії «Удар», Михайла Поживанова — від Радикальної партії Олега Ляшка, Андрія Пальчевського від партії Перемога Пальчевського та Ірину Верещук — від партії «Слуга народу».

Шоумен і член політради партії «Голос» Сергій Притула заявив, що буде балотуватися в мери столиці від цієї політсили.

Місцеві вибори в Україні заплановані на 25 жовтня.