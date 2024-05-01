СБУ проводить перевірки в центрі Києва: підготуйте документи (фото)

Серед основних локацій перевірки – Софійська і Михайлівська площі та прилегла місцевість

При собі необхідно мати документи, що посвідчують особу, та дотримуватись режиму комендантської години

Сьогодні, 1 травня, Служба безпеки України проводить безпекові заходи в центрі Києва з метою посилення контрдиверсійного захисту важливих державних об'єктів та місць масового скупчення людей, які включають в себе огляди та можливу перевірку документів. Про це повідомила пресслужба відомства.

«Служба безпеки проводить планові контррозвідувальні (безпекові) заходи на території Шевченківського району Києва. Серед основних локацій – Софійська і Михайлівська площі та прилегла місцевість», – повідомили у СБУ.

Зазначається, що основною метою заходів є перевірка та посилення контрдиверсійного захисту важливих державних об’єктів та місць масового перебування людей.

Відпрацювання відбуваються спільно з Управлінням державної охорони, Національною поліцією, Військовою службою правопорядку ЗСУ та іншими підрозділами, залученими до оборони столиці.

Під час безпекових заходів, як повідомили у СБУ, силовики:

проводять огляд території та окремих будівель і приміщень (помешкання, офіси, місця загального користування багатоквартирних житлових будинків, закладів сфери громадського обслуговування тощо) для виявлення заборонених до обігу предметів;⁠

здійснюють перевірку громадян, які перебувають на території центральної частини міста.

Відпрацювання, як зазначається, відбуватимуться з урахуванням правового режиму воєнного стану.

«Під час їх проведення можливі обмеження проходу та проїзду вулицями міста, перевірка документів громадян та огляд автотранспорту», – наголосили у відомстві.

СБУ закликала людей «із розумінням поставитися до можливих незручностей і належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців».

Окрім цього, у СБУ наголосили, що при собі необхідно мати документи, що посвідчують особу, та дотримуватись режиму комендантської години.

«Наголошуємо, що у своїй діяльності Служба безпеки дотримується принципу законності, конституційної недоторканності прав і свобод громадян», – вказали у спецслужбі.

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